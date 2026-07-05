Не менее восьми человек пострадали при стрельбе в Бруклине

В нью-йоркском районе Бруклин произошла стрельба, в результате которой пострадали восемь человек, включая четырех детей от 6 до 14 лет. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка.

Инцидент произошел вечером в субботу, когда город праздновал День независимости. Пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализировали в ближайшие больницы. Семь из них находятся в стабильном состоянии. Состояние еще одной жертвы стрельбы, 21-летней женщины с ранением в грудь, оценивается как критическое.

По данным властей, в настоящее время в связи с преступлением никто не задержан. На месте происшествия найдено огнестрельное оружие. Никаких других деталей полиция не предоставляет.

Екатерина Наумова