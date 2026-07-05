Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о серьезной угрозе дезинтеграции Украины, связанной с политическими настроениями в Польше. В разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным он отметил, что в Польше существуют силы, которые считают значительную часть украинской территории своими историческими землями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией»,— пояснил господин Песков. Он подчеркнул, что подобные взгляды носят не только эмоциональный характер, но отражают более глубокие установки некоторых польских политиков и элит.

Недавно глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий прокомментировал тему Волынской трагедии и назвал западные территории Украины «Малопольшей». Такое отношение, по мнению пресс-секретаря Кремля, поддерживает реальную угрозу распада украинской государственности. Он резюмировал: «Поэтому угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной».