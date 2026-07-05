В Париже задержали повесившего на Эйфелевой башне флаг США мужчину

В субботу, 4 июля, в Париже мужчина забрался на Эйфелеву башню и вывесил там флаг США. Об этом пишет газета Le Monde.

Мужчина поднялся на металлическую конструкцию между вторым и третьим ярусами башни примерно в 15:45 по местному времени и начал закреплять американский флаг. В этот день отмечали 250-летие независимости Соединенных Штатов.

Пришлось эвакуировать посетителей с подножия и двух уровней башни, чтобы обеспечить безопасность. Правоохранительные органы задержали мужчину на третьем уровне. Во время допроса он не стал объяснять мотивы своего поступка. Вывешенный флаг вскоре был снят сотрудниками полиции.