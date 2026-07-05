Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Париже задержали повесившего на Эйфелевой башне флаг США мужчину

В субботу, 4 июля, в Париже мужчина забрался на Эйфелеву башню и вывесил там флаг США. Об этом пишет газета Le Monde.

Мужчина поднялся на металлическую конструкцию между вторым и третьим ярусами башни примерно в 15:45 по местному времени и начал закреплять американский флаг. В этот день отмечали 250-летие независимости Соединенных Штатов.

Пришлось эвакуировать посетителей с подножия и двух уровней башни, чтобы обеспечить безопасность. Правоохранительные органы задержали мужчину на третьем уровне. Во время допроса он не стал объяснять мотивы своего поступка. Вывешенный флаг вскоре был снят сотрудниками полиции.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд