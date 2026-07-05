Минобороны сообщило о перехвате 282 беспилотников ВСУ и ракеты «Нептун-МД»

Российские средства ПВО за сутки сбили девять управляемых авиационных бомб, ракету большой дальности «Нептун-МД» и 282 беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также заявили, что российские военные нанесли удары по объектам на территории Украины, которые, по их данным, используются в военных целях. Речь идет о военных аэродромах, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, а также о логистических центрах.

Кроме того, Минобороны сообщило о поражении мест производства и хранения дальнобойных беспилотников и их комплектующих. Удары наносили авиация, ракетные войска и артиллерия.

В министерстве также сообщили об ударах по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 149 районах.