Россияне разыгрались в спортивный покер

Количество покерных клубов в России всего за год увеличилось в 15 раз, а их суммарный оборот достиг 1 млрд руб. Речь о спортивном покере без денежных ставок. Сейчас в стране более 300 специализированных заведений для игроков, пишет РБК со ссылкой на участников отрасли. По словам собеседников “Ъ FM”, если учитывать специальные покерные зоны в кафе, ресторанах и кальянных, реальное количество площадок может доходить до 500.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом еще год назад счет шел всего лишь на десятки покерных клубов. С чем связан растущий интерес к игре? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с Дмитрием Анфиногеновым, исполнительным директором Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС):

«Это становится модным. Так было с игрой в мафию, потом стали суперпопулярны квизы. Люди интересуются этим, пробуют, играют чисто ради спортивного интереса. Что касается тенденции по количеству, оценки разнятся. Искусственный интеллект говорит, что таких клубов уже 300 штук. Кроме того, многие заведения какую-то зону выделили для того, чтобы люди собирались поиграть. Таким образом речь может идти примерно о 500 площадках.

В советское время люди встречались, чтобы поиграть в шашки или шахматы, во дворе в домино играли. Здесь такая же тенденция: еще одна настольная игра, за которой могут собраться пять-девять человек, разыграть партию. Они делают взносы, резервируют за собой место.

Это история не про деньги, просто одна из разновидностей досуга.

Размер взноса — от 500 до 1 тыс. руб. Достаточно демократичный чек. Также еще примерно 1,5 тыс. руб. можно потратить на еду, закуску, напитки. По стране — порядка 2,5 тыс. руб. человек в среднем за вечер оставляет».

В России играть в покер на деньги официально разрешено только в специально организованных зонах с казино. Сейчас полноценно работают четыре таких территории: «Красная Поляна» в Сочи, «Янтарная» в Калининградской области, «Приморье» рядом с Владивостоком и «Сибирская монета» в Алтайском крае. С юридической точки зрения даже работа спортивных покерных клубов вызывает споры.

Некоторые эксперты считают, что такие заведения находятся вне игорного законодательства. Однако главной проблемой остается огромное число подпольных ставок, пояснил партнер фирмы «Захаров, Константинов и партнеры» Дмитрий Константинов:

«Покерные клубы очень часто формально попадают под описание азартных игр и ставок, которые содержатся в законодательстве. Можно играть в покер и не делать ставки, тогда это не будет азартной игрой. Вопрос намного более глубокий. Ограничения для азартных игр связаны прежде всего с гемблингом, когда занятия ими зависят от случайности, как и любые соревнования, но при этом предполагают форму зависимости. Казино, карты — тоже форма зависимости, которая направлена на накачивание денег. Покер тоже может быть таким.

Но, с другой стороны, есть нюанс: покер — не на 100% игра, основанная на случайности. Он требует еще мастерства. Существует профессиональный покер, который можно рассматривать как обычный спорт. Но чаще всего посетители таких клубов — не то чтобы профессиональные игроки. Скорее всего, в данном случае речь о попытке уйти от ограничений для азартных игр».

Ранее покер в России был официально признан видом спорта. Но потерял этот статус в 2009 году, когда азартные игры запретили везде, кроме специальных зон с казино. Новый всплеск популярности карточной игры может снова сделать покер частью профессионального спорта, считает главный редактор сайта Gipsyteam.ru Илья Городецкий:

«Сложно не заметить турборост подобных клубов. Правда, в таких заведениях превалирует именно развлекательная составляющая: участники не могут выиграть призы. Денежные структуры турниров придуманы так, чтобы участники делали максимальное количество повторных ходов, развлекались и не очень дорожили своими фишками.

Если бы настоящий покер не был приравнен к казиношным играм и не отправлен в резервацию, то есть в игорные зоны, возможно, его развитие в России было бы еще более бурным. Может быть, расцвет спортивного покера приведет к тому, что государство еще раз обратит внимание на регулирование именно этого направления. Покер, кстати, был официальным видом спорта, и, возможно, стоит по-другому его регулировать.

Очень много молодежи в этих клубах. Их привлекает именно спортивная составляющая. Я сомневаюсь, что клубы спортивного покера являются площадкой именно для нетворкинга. Скорее, площадкой для знакомств романтического характера, бизнес-встреч, бизнес-знакомств. Но все-таки турниры становятся более серьезными. Это касается как и казино, так и благотворительных мероприятий. Там как раз играли очень серьезные бизнесмены. Они использовали этот турнир для того, чтобы помочь добрым делам, а заодно — наладить какие-то деловые связи».

В основном клубы спортивного покера находятся в Москве, там их около 80, говорят собеседники “Ъ FM”. В Санкт-Петербурге за последний год открылось семь новых площадок. Всего в городе около 20 таких заведений.

Ангелина Зотина