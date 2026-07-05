Песков назвал Путина и Сергея Иванова близкими соратниками

Президент России Владимир Путин и бывший вице-премьер Сергей Иванов были не просто сослуживцами, а близкими соратниками. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков напомнил, что господин Иванов прошел с Владимиром Путиным долгий профессиональный путь. «Они были более чем сослуживцы, они действительно знали давно друг друга, хорошо знали друг друга с профессиональной точки зрения. И они были, можно сказать, близкими соратниками»,— сказал он.

По словам господина Пескова, Сергей Иванов в разные годы занимал посты министра обороны, вице-премьера и руководителя администрации президента. Он отметил, что чиновник всегда работал на ответственных должностях с полной отдачей и без оглядки на себя.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что смерть господина Иванова стала большой утратой не только для его окружения, но и лично для Владимира Путина. «Я лично был этому свидетелем на протяжении больше чем 20-ти лет. Это тоже огромная часть моей жизни. И, конечно, для всех нас, и главное, для президента Путина в личном плане это большая утрата»,— добавил пресс-секретарь.

Бывший министр обороны России, бывший спецпредставитель президента Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище 30 июня. Церемонию прощания посетил Владимир Путин.