«Недостатки, порой вопиющие, не должны затмевать успехи»

Юбилей США если и не празднуют, то отмечают во всем мире. Кто-то из наблюдателей размышляет о пропасти между идеалами отцов-основателей и нынешним положением дел, кто-то уверен в том, что система, переживавшая множество проблем на протяжении 250 лет, справится и с нынешними. Кто-то же и вовсе напоминает о тех противоречиях, на которых основаны США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Allison Robbert / AP Фото: Allison Robbert / AP

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Счастливый (в основном) 250-й американский день рождения Вам, должно быть, уже сказали, что американцы в плохом настроении отмечают 250-летие Декларации независимости. Президент Трамп непопулярен, реальные зарплаты не растут, а многие представители левого крыла даже не считают 4 июля настоящей годовщиной. Им больше нравится 1619 год — год, когда в страну прибыли первые рабы. Но, на наш взгляд, самое замечательное в этой годовщине заключается в том, что наша свободная республика существует уже четверть тысячелетия и все еще процветает. Страна пережила массу стресс-тестов на протяжении десятилетий, особенно в последние десять лет. Но защитные механизмы Конституции в целом сохранили силу, а принципы Декларации 1776 года выстояли. И это достойно того, чтобы отпраздновать.

«Синьхуа» (Пекин, Китай) В год своего 250-летия «американский эксперимент» сталкивается с серьезными испытаниями США вступают в 250-й год своего существования в момент, когда доверие к их политической модели подвергается все большему давлению. В условиях углубляющейся внутренней поляризации и в момент, когда их международная роль подвергается все большим сомнениям, встает ключевой вопрос: сможет ли Вашингтон преодолеть растущую пропасть между своими словами и действиями?... Настоящий вопрос уже не в том, что Америке удалось достичь за прошедшие 250 лет, а в том, способны ли ее институты решать ее собственные проблемы, соответствует ли ее внешняя политика меняющемуся миру и готово ли ее руководство приспосабливаться к все более многополярному мировому порядку.

The Asian Age (Дакка, Бангладеш) 250-я годовщина Дня независимости США: что делает Америку «великой» Красота Америки — в ее незавершенности. В ее вечном стремлении к улучшению. В тот момент, когда мы отмечаем 250-летие ее независимости, мировое сообщество должно помнить: Америка не была построена на мифе о непогрешимости, но на силе идеалов. Идеалов свободы, справедливости и веры в то, что каждый человек, независимо от происхождения, сам определяет свою судьбу. В мире, где процветают автократия, тотальная слежка, подавление, американский эксперимент, хаотичный, вызывающий и незаконченный, остается непреходящим символом того, к чему человечество может стремиться. Быть американцем — это не вопрос крови или места рождения. Это выбор веры в достоинство человека и в коллективное обещание демократии. Это, пожалуй, и делает Америку «великой».

The Times (Лондон, Великобритания) Британия все еще может чему-то научиться у 250-летних идеалов Америки В период острейшей поляризации в США стоит помнить, что американская республика — одно из самых замечательных политических творений в истории. Ее недостатки, порой вопиющие, не должны затмевать успехи и сильные стороны того смелого конституционного эксперимента, который был начат в Филадельфии… Нет ничего случайного в том, что страна, основанная на идеалах Декларации независимости — индивидуальном праве на жизнь, свободу и стремлении к счастью,— стала динамичным источником инноваций, которые, на счастье или на горе, влияют на жизнь каждого из нас. Страна—преобразователь представительного государства также преобразовала технологии, финансы, медицину и современную цифровую экономику… Время Трампа пройдет. А система сдержек и противовесов американской Конституции останется в основном нетронутой… День рождения Америки — живой пример того, что сочетание свободы, предпринимательства и демократии остается одним из самых мощных политических учений в мире.

El Pais (Мадрид, Испания) Американское противоречие Ни одно празднование 4 июля, особенно когда президентом является Трамп… не может игнорировать тот факт, что изобретенная тогда конституционная система зародилась на основе глубоких неразрешенных противоречий, которые продолжают усугубляться и сейчас. Люди, заполнившие страницы текстами о свободе и равенстве, закрывали глаза на чудовищность рабства, существовавшего в их собственных домах… Точно так же у сказочного богатства, созданного их системой свобод, есть и обратная сторона — нищета, невообразимая в любой демократии. А система, созданная для обеспечения прямой ответственности власти перед народом, на различных этапах истории попадала под контроль могущественных экономических интересов и шарлатанов, ставивших ее себе на службу. Союз «трампизма» и технологической олигархии — один из таких примеров.

Подготовил Николай Зубов