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На Ямале ввели особый противопожарный режим до конца лета

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать до 30 августа, сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этот период вводятся дополнительные требования к пребыванию в лесах и проведению работ на открытых территориях.

В частности, запрещается разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни и порубочных остатков. Кроме того под запрет попадают сварочные, огневые и резательные работы вне специально отведенных мест. Также запрещено топить печи, кухонные очаги и котельные установки на твердом топливе без соблюдения мер пожарной безопасности.

Жителям частных домовладений рекомендовано предусмотреть запас воды для тушения возможного возгорания объемом не менее 200 литров.

Полина Бабинцева

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