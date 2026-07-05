Самый юаньский июнь
Объем биржевых торгов китайской валютой достиг рекордных 2,75 трлн рублей
По оценке “Ъ”, основанной на данных опроса участников рынка, по итогам минувшего месяца суммарный объем биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» составил 2,75 трлн руб. Это на 16% выше значения предыдущего месяца и на 75% больше, чем годом ранее. С учетом большего количества торговых сессий среднедневной показатель вырос за год на 65%, до 131 млрд руб. Этот результат один из самых лучших за последние два года, выше он был лишь в марте этого года (144 млрд руб.) и в июне 2024 года (141,4 млрд руб.).
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Высокая активность участников валютного рынка, как и в марте этого года, связана с ростом волатильности курса рубля. Если в мае внутридневные колебания курса юаня лишь четыре раза превышали 1,5%, то в июне количество таких дней выросло до девяти, причем в трех случаях изменения составляли 2,5–3,7%. «Рост волатильности инструмента всегда привлекает спекулянтов»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Спекулятивная активность в июне могла возрасти и из-за почти непрерывного ослабления курса рубля с 10 по 30 июня. За этот период курс юаня вырос почти на 10%, до 11,6 руб./CNY.
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Курс юаня к рублю
«Спрос на валюту в качестве защитного инструмента в июне мог возрасти из-за ухудшения геополитического фона, жестких итогов заседания ЦБ и распродаж на рынке акций и облигаций»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По мнению руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, негативная динамика фондового рынка могла стать причиной увеличения спроса на валюту в том числе со стороны крупных институциональных инвесторов.
В конце месяца, по мнению старшего стратега по рынкам облигаций, ставок и валют аналитической компании «Эйлер» Виталия Наумова, спекулянты могли отыгрывать ожидания изменений в валютных операциях Минфина и ЦБ в рамках бюджетного правила. 29 июня Банк России объявил о том, что во втором полугодии 2026 года продажи валюты в рамках нерегулярных операций снизятся с 4,6 млрд руб. до 0,6 млрд руб. «Рынок заранее заложил околонулевые объемы инвестиций из ФНБ, что вылилось в ослабление рубля и аномально высокие дневные объемы сделок в преддверии объявления по таким операциям»,— отмечает господин Наумов.
В течение месяца высокие обороты торгов валютой поддерживал Банк России. В рамках бюджетного правила в первую неделю июня регулятор покупал юани на 6 млрд руб. в день, в последующие недели — на 5,3 млрд руб. в день.
Суммарный объем валюты, приобретенный по итогам июня, составил почти 90 млрд руб., тогда как в мае преобладали продажи (в итоге 6,3 млрд руб.). По данным Минфина, в июне в ФНБ было зачислены 3,46 млрд юаней и 5,15 тонны золота в связи с формированием нефтегазовых дополнительных доходов бюджета РФ.
В июле участники рынка ждут снижения торговой активности. По мнению Владимира Евстифеева, этому будет способствовать сокращение объемов продажи валюты в рамках зеркалирования расходов из ФНБ со стороны ЦБ, а также уменьшение покупки валюты Минфином вдвое в рамках бюджетного правила из-за снизившихся цен на нефть. С 7 июля по 6 августа министерство направит на покупку иностранной валюты и золота 123,2 млрд руб. (5,4 млрд руб. в день). По оценке “Ъ”, суммарный объем чистых покупок валюты Банком России составит по итогам июля 124 млрд руб. Хотя это на треть и выше результата предыдущего месяца, но по большей части уже учтено участниками рынка в валютных курсах. «Умеренное давление на рубль сохранится, поэтому не исключено тестирование курсом доллара уровня 80 руб./$»,— отмечает господин Евстифеев. Михаил Васильев ожидает, что курс доллара будет находиться в диапазоне 76–82 руб./$, курс юаня — 11,2–12,1 руб./CNY.