Самый юаньский июнь

По оценке “Ъ”, основанной на данных опроса участников рынка, по итогам минувшего месяца суммарный объем биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» составил 2,75 трлн руб. Это на 16% выше значения предыдущего месяца и на 75% больше, чем годом ранее. С учетом большего количества торговых сессий среднедневной показатель вырос за год на 65%, до 131 млрд руб. Этот результат один из самых лучших за последние два года, выше он был лишь в марте этого года (144 млрд руб.) и в июне 2024 года (141,4 млрд руб.).

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Высокая активность участников валютного рынка, как и в марте этого года, связана с ростом волатильности курса рубля. Если в мае внутридневные колебания курса юаня лишь четыре раза превышали 1,5%, то в июне количество таких дней выросло до девяти, причем в трех случаях изменения составляли 2,5–3,7%. «Рост волатильности инструмента всегда привлекает спекулянтов»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Спекулятивная активность в июне могла возрасти и из-за почти непрерывного ослабления курса рубля с 10 по 30 июня. За этот период курс юаня вырос почти на 10%, до 11,6 руб./CNY.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Курс юаня к рублю i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Мосбиржа / по теме

«Спрос на валюту в качестве защитного инструмента в июне мог возрасти из-за ухудшения геополитического фона, жестких итогов заседания ЦБ и распродаж на рынке акций и облигаций»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По мнению руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, негативная динамика фондового рынка могла стать причиной увеличения спроса на валюту в том числе со стороны крупных институциональных инвесторов.

В конце месяца, по мнению старшего стратега по рынкам облигаций, ставок и валют аналитической компании «Эйлер» Виталия Наумова, спекулянты могли отыгрывать ожидания изменений в валютных операциях Минфина и ЦБ в рамках бюджетного правила. 29 июня Банк России объявил о том, что во втором полугодии 2026 года продажи валюты в рамках нерегулярных операций снизятся с 4,6 млрд руб. до 0,6 млрд руб. «Рынок заранее заложил околонулевые объемы инвестиций из ФНБ, что вылилось в ослабление рубля и аномально высокие дневные объемы сделок в преддверии объявления по таким операциям»,— отмечает господин Наумов.

В течение месяца высокие обороты торгов валютой поддерживал Банк России. В рамках бюджетного правила в первую неделю июня регулятор покупал юани на 6 млрд руб. в день, в последующие недели — на 5,3 млрд руб. в день.

Суммарный объем валюты, приобретенный по итогам июня, составил почти 90 млрд руб., тогда как в мае преобладали продажи (в итоге 6,3 млрд руб.). По данным Минфина, в июне в ФНБ было зачислены 3,46 млрд юаней и 5,15 тонны золота в связи с формированием нефтегазовых дополнительных доходов бюджета РФ.

В июле участники рынка ждут снижения торговой активности. По мнению Владимира Евстифеева, этому будет способствовать сокращение объемов продажи валюты в рамках зеркалирования расходов из ФНБ со стороны ЦБ, а также уменьшение покупки валюты Минфином вдвое в рамках бюджетного правила из-за снизившихся цен на нефть. С 7 июля по 6 августа министерство направит на покупку иностранной валюты и золота 123,2 млрд руб. (5,4 млрд руб. в день). По оценке “Ъ”, суммарный объем чистых покупок валюты Банком России составит по итогам июля 124 млрд руб. Хотя это на треть и выше результата предыдущего месяца, но по большей части уже учтено участниками рынка в валютных курсах. «Умеренное давление на рубль сохранится, поэтому не исключено тестирование курсом доллара уровня 80 руб./$»,— отмечает господин Евстифеев. Михаил Васильев ожидает, что курс доллара будет находиться в диапазоне 76–82 руб./$, курс юаня — 11,2–12,1 руб./CNY.

Виталий Гайдаев