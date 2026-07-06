Самые продаваемые в России добавки к кормам домашних питомцев в январе—апреле 2026 года

Бренд Производитель Доля в денежном выражении (%) Динамика (% год к году) «Клини» «Экопром» 12,9 39 «Юнитабс» «Экопром» 9,0 15 «Май Тотем» «Веда» 7,7 127 «Протексин» «Пробиотикс Интернешнл» 6,1 60 «Омега Neo» «Фармакс» 4,5 15 «Артрогликан» «Биоцентр ЧИН» 4,2 20 «Вивидус» «Фармапол» 3,9 176 «8в1 Эксель» Концерн «Спектрум Брэндс» 3,6 -2 «Стоп-цистит» «Апиценна» 3,5 17 «Гепатовет» «Апиценна» 2,8 7