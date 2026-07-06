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Самые продаваемые в России добавки к кормам домашних питомцев в январе—апреле 2026 года

Бренд Производитель Доля в денежном выражении (%) Динамика (% год к году)
«Клини» «Экопром» 12,9 39
«Юнитабс» «Экопром» 9,0 15
«Май Тотем» «Веда» 7,7 127
«Протексин» «Пробиотикс Интернешнл» 6,1 60
«Омега Neo» «Фармакс» 4,5 15
«Артрогликан» «Биоцентр ЧИН» 4,2 20
«Вивидус» «Фармапол» 3,9 176
«8в1 Эксель» Концерн «Спектрум Брэндс» 3,6 -2
«Стоп-цистит» «Апиценна» 3,5 17
«Гепатовет» «Апиценна» 2,8 7

Источник: RNC Pharma.

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