СКА собирает новую команду

ХК СКА в последние дни провел ударную трансферную кампанию по приобретению игроков атаки. Петербургский клуб пополнили сразу четыре новых хоккеиста. И это, судя по всему, еще не завершение селекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будущий игрок ХК СКА Данил Аймурзин

Фото: ТАСС Будущий игрок ХК СКА Данил Аймурзин

Фото: ТАСС

Больше всего шума вызвал переход шведского нападающего Линуса Вайссбаха. Дело в том, что шведы с 2022 года не приезжают в КХЛ из-за политической обстановки. Но армейский клуб сманил Вайссбаха, игравшего в Северной Америке и за шведский клуб «Фрелунда», годовой зарплатой в 40 млн рублей, не считая бонусной части (еще 7,5 млн рублей), как пишут инсайдеры. Ряд шведских СМИ негодует по поводу этого перехода, напоминая читателям о том, что идет СВО, Петербург — город Владимира Путина, а еще СКА спонсирует компания «Газпром», которая является «кошельком президента» России. Но некоторые до сих пор считают, что спорт должен оставаться вне политики, и говорят, что Линус уехал в СКА «ради семьи», поэтому осуждать его неправильно.

Вайссбах — игрок, который нравится Игорю Ларионову, а также бывшему тренеру СКА и сборной России Игорю Захаркину, который выполняет в петербургском клубе роль консультанта его руководителей. Швед — техничный, юркий, подвижный, с хорошим хоккейным IQ. Должен помочь нападению армейцев, которое в прошлом сезоне, прямо скажем, не блистало. Команда заняла пятое место в западной конференции КХЛ, а потом вылетела в первом раунде плей-офф, проиграв серию ЦСКА 1-4. Но прошлый сезон был для армейцев переходным, надо было сократить бюджет, навести порядок с финансами и кадрами после эпохи царствования в клубе Романа Ротенберга. Теперь клуб делает хорошие трансферы. И даже переехал на «СКА Арену», где будет принимать соперников по чемпионату. Стадион стал собственностью армейцев благодаря тому, что «Газпром» выкупил 100 процентов уставного капитала ООО «СКА Арена», которому принадлежит комплекс.

Игрок, чем-то схожий по характеристикам с Вайссбахом, — форвард Данил Аймурзин, пополнивший ряды СКА. Он, правда, в отличие от шведа, который крайний нападающий, — центральный. Но техничный, склонный к комбинационной игре. В прошлом сезоне, выступая за череповецкую «Северсталь», забросил 14 шайб и отдал 29 результативных передач в 64 матчах чемпионата. За Аймурзина СКА отдал защитника Максима Гусева, нападающего Егора Графа и денежную компенсацию.

Можно не сомневаться, что болельщики армейской команды рады возвращению в клуб Захара Бардакова. Это форвард силового плана, способный выгрызать пространство и продавливать соперников, провел последний сезон в НХЛ, выступая за «Колорадо Эвеланш». Эта команда, к слову, выиграла регулярный чемпионат заокеанской лиги. Бардаков сыграл за нее 60 матчей, пусть и не получая много минут на льду, забил 1 гол и отдал 9 голевых передач. Новый контракт с «Колорадо» Захар не заключил, обмена в другой клуб тоже не последовало, и он решил вернуться в СКА на зарплату, как говорят, в 50 млн рублей, 20 из которых хоккеист получит «рекламными деньгами». В цифрах можно сомневаться, потому что их официально никто не подтвердит, но Захар и правда может работать «лицом СКА» в рекламных акциях, так как выступал за этот клуб с 2021-го по 2025-й, его хорошо знают болельщики и уважают за бесстрашный стиль игры.

Так же, если не больше, любят фанаты СКА нападающего Василия Глотова. Он выступал за армейский клуб с 2020 по 2025 год с перерывами, а в конце 2024-го только по глупости Романа Ротенберга, руководившего тогда СКА, был обменян в «Трактор» на защитника Илью Карпухина. В итоге от Карпухина петербургский клуб отказался, когда главным тренером стал Игорь Ларионов, а Глотов провел полтора сезона в Челябинске. Сейчас СКА его вернул, заплатив «Трактору» компенсацию.

До приобретения этой четверки хоккеистов СКА подписал в свои ряды защитников Владислава Семина из тольяттинской «Лады», Алексея Маклюкова из магнитогорского «Металлурга», Арсения Варлакова из нижегородского «Торпедо», а также форвардов Василия Атанасова из «Торпедо» и Николая Чебыкина из «Северстали». Селекция идет с размахом, остается только вписываться в потолок зарплат, который в новом сезоне составит 950 млн рублей для команды. В плей-офф хоккеистами можно еще доплачивать различные суммы, в зависимости от результатов. СКА на этих новичках, видимо, не остановится. Фактически в Петербурге собирается новая команда. И не одна. Так же сильно будет меняться состав «Шанхай Дрэгонс», который проведет еще один сезон в городе на Неве, причем будет выступать на той же «Газпром Арене». Президентом этого клуба стал весной Илья Ковальчук, олимпийский чемпион, чемпион мира, бывший игрок СКА, а пост генерального менеджера занял другой известный хоккеист, игравший в том числе за армейский клуб из Петербурга, — Евгений Артюхин.

Кирилл Легков