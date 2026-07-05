Рособрнадзор назвал самые частые ошибки на ЕГЭ по географии
Основные трудности участников ЕГЭ по географии в 2026 году были связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, слабым знанием терминологии и географической номенклатуры. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
Экзамен в основной день сдавали более 19 тыс. человек — почти на 3 тыс. больше, чем годом ранее. Ведомство отмечает, что это не повлияло на общую картину результатов.
Средний тестовый балл по географии составил 54,4. Доля участников, набравших от 81 до 100 баллов, превысила 7,7%.
Не преодолели минимальный порог 7,8% сдававших. В Рособрнадзоре считают, что в целом показатели ЕГЭ по географии сопоставимы с результатами прошлых лет и заметно не изменились.
В 2026 году ЕГЭ по географии проводился 15 июня в основной период. Для сдачи этого предмета зарегистрировались более 24 тысяч человек. При этом география входит в число предметов по выбору, а в ОГЭ (Основной государственный экзамен) она занимает второе место по популярности среди вариативных предметов, что во многом объясняется "социальным уклоном" и схожестью с обществознанием. Однако, несмотря на популярность в ОГЭ, география является самым непопулярным предметом ЕГЭ.
В 2026 году минимальный проходной балл для ЕГЭ по географии был установлен Рособрнадзором на уровне 37 баллов. Для поступления в вузы на 2026/2027 учебный год Минобрнауки России утвердило минимальный порог в 40 баллов по географии, наряду с русским языком, профильной математикой и историей. Тем не менее, каждый вуз устанавливает свои проходные баллы, которые обычно выше минимальных значений. В 2023 году в экзаменационные материалы ЕГЭ по географии были включены контурные карты с новыми территориями РФ, такими как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
Рособрнадзор продолжает собирать предложения по усовершенствованию ЕГЭ и ОГЭ, которые поступают от граждан. Например, обсуждаются такие идеи, как автоматизация проверки устных и письменных ответов с помощью искусственного интеллекта и создание цифровых портфолио для школьников. Однако внедрение этих новшеств планируется лишь к 2030 году.