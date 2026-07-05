Рособрнадзор назвал самые частые ошибки на ЕГЭ по географии

Основные трудности участников ЕГЭ по географии в 2026 году были связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, слабым знанием терминологии и географической номенклатуры. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Экзамен в основной день сдавали более 19 тыс. человек — почти на 3 тыс. больше, чем годом ранее. Ведомство отмечает, что это не повлияло на общую картину результатов.

Средний тестовый балл по географии составил 54,4. Доля участников, набравших от 81 до 100 баллов, превысила 7,7%.

Не преодолели минимальный порог 7,8% сдававших. В Рособрнадзоре считают, что в целом показатели ЕГЭ по географии сопоставимы с результатами прошлых лет и заметно не изменились.