На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 км

На Камчатке зафиксировали новый пепловый выброс на вулкане Шивелуч. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, столб пепла поднялся примерно до 12 км над уровнем моря.

Выброс произошел в 19:16 по местному времени. Ученые уточнили, что эксплозии подняли пепел на значительную высоту, после чего облако стало распространяться в атмосфере.

Накануне, 4 июля, специалисты уже наблюдали аналогичную активность Шивелуча. Тогда высота пеплового столба также достигала 12 км.

В районе вулкана сохраняется красный уровень авиационной опасности. Это означает повышенную угрозу для полетов вблизи вулкана из-за возможного распространения пепла.