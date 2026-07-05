На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 км
На Камчатке зафиксировали новый пепловый выброс на вулкане Шивелуч. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, столб пепла поднялся примерно до 12 км над уровнем моря.
Выброс произошел в 19:16 по местному времени. Ученые уточнили, что эксплозии подняли пепел на значительную высоту, после чего облако стало распространяться в атмосфере.
Накануне, 4 июля, специалисты уже наблюдали аналогичную активность Шивелуча. Тогда высота пеплового столба также достигала 12 км.
В районе вулкана сохраняется красный уровень авиационной опасности. Это означает повышенную угрозу для полетов вблизи вулкана из-за возможного распространения пепла.
Активность вулкана Шивелуч, расположенного на Камчатке, в последнюю неделю отличается высокой интенсивностью. Накануне, 4 июля 2026 года, уже был зафиксирован пепловый выброс на высоту 10,5 км, что привело к присвоению ему «красного» — максимального — кода авиационной опасности. Ученые Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН предупреждали, что в любое время могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря.
В целом, Камчатка — регион с активным вулканизмом. Помимо Шивелуча, в августе 2025 года активность проявляли Ключевской и Безымянный вулканы, а также Карымский и Камбальный. В апреле 2023 года Шивелуч также демонстрировал значительную активность: тогда произошел крупнейший за 60 лет пеплопад, затронувший ряд населенных пунктов, в том числе Усть-Камчатск и Ключи, и вызвавший отключения энергоснабжения и проблемы с водоснабжением. Из-за пеплопадов в Усть-Камчатском районе вводился режим чрезвычайной ситуации. В связи с такой активностью Росавиация неоднократно предлагала авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты.