МВД: мошенники больше не могут устанавливать считыватели на банкоматы
В МВД России сообщили, что классические методы кражи данных банковских карт с помощью скимминга и шимминга стали технически невозможными. Это связано с переходом банковской системы на современные технологии — чиповые карты и бесконтактные банкоматы без физического картоприемника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
Ранее мошенники устанавливали на банкоматы специальные накладки, мини-камеры или поддельные клавиатуры для считывания данных с магнитной полосы и пин-кодов. Эти сведения потом использовались для изготовления дубликатов карт и незаконного снятия средств. Однако современные банкоматы оснащены защитными средствами, исключающими возможность установки таких устройств.
В пресс-центре МВД подчеркнули, что переход на карты с чипом и распространение бесконтактных терминалов полностью закрыли доступ к классическим схемам мошенничества. Бесконтактные банкоматы не имеют традиционных картоприемников, что делает установку мошеннического оборудования технически невозможной.
Сотрудники МВД отметили, что подобные изменения стали результатом целенаправленной и последовательной модернизации банковской инфраструктуры. Вместе с тем мошенники продолжают искать новые способы обмана, используя социальную инженерию — убеждая граждан раскрывать конфиденциальные данные или переводить деньги на «безопасные счета».
Уязвимости в финансовой системе также вызывают озабоченность, поскольку мошенники стремятся использовать новые технологические возможности. ВТБ, например, предложил создать единый домен верхнего уровня, такой как «.банк» или «.фин», для российских банков. Это позволило бы требовать предъявления банковской лицензии при регистрации, что затруднило бы создание фейковых мошеннических сайтов и повысило бы безопасность клиентов. На сегодняшний день домен ".ru" не имеет такого требования. Этот шаг направлен на борьбу с фишингом, который является одной из актуальных проблем.
Банк России также активно борется с кибермошенниками: в 2025 году им было инициировано блокирование тысяч телефонных номеров и мошеннических страниц в социальных сетях. Кроме того, наблюдается тенденция смещения активности мошенников с банковских карт на Систему быстрых платежей (СБП), что требует разработки новых подходов в борьбе с мошенничеством. Это означает, что технологические меры должны постоянно развиваться, чтобы опережать киберпреступников, которые также используют технологии, например, нейросети для создания убедительных голосовых и видеозаписей.