МВД: мошенники больше не могут устанавливать считыватели на банкоматы

В МВД России сообщили, что классические методы кражи данных банковских карт с помощью скимминга и шимминга стали технически невозможными. Это связано с переходом банковской системы на современные технологии — чиповые карты и бесконтактные банкоматы без физического картоприемника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Ранее мошенники устанавливали на банкоматы специальные накладки, мини-камеры или поддельные клавиатуры для считывания данных с магнитной полосы и пин-кодов. Эти сведения потом использовались для изготовления дубликатов карт и незаконного снятия средств. Однако современные банкоматы оснащены защитными средствами, исключающими возможность установки таких устройств.

В пресс-центре МВД подчеркнули, что переход на карты с чипом и распространение бесконтактных терминалов полностью закрыли доступ к классическим схемам мошенничества. Бесконтактные банкоматы не имеют традиционных картоприемников, что делает установку мошеннического оборудования технически невозможной.

Сотрудники МВД отметили, что подобные изменения стали результатом целенаправленной и последовательной модернизации банковской инфраструктуры. Вместе с тем мошенники продолжают искать новые способы обмана, используя социальную инженерию — убеждая граждан раскрывать конфиденциальные данные или переводить деньги на «безопасные счета».