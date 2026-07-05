«Аэрофлот» открыл прямые рейсы между Минском и Нижним Новгородом
«Аэрофлот» запустил прямое авиасообщение между Минском и Нижним Новгородом. Первый рейс по этому маршруту был выполнен 5 июля, сообщила пресс-служба национального аэропорта Минск.
Полеты будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. В аэропорту отметили, что новое направление должно повысить транспортную доступность между двумя городами.
В пресс-службе также указали, что маршрут может быть востребован у деловых пассажиров и туристов. По оценке воздушной гавани, прямое сообщение будет способствовать развитию экономических и гуманитарных связей между Россией и Белоруссией.
Запуску прямых рейсов "Аэрофлота" между Минском и Нижним Новгородом предшествовало возобновление прямого авиасообщения другими авиакомпаниями в 2023 году. Тогда рейсы между городами после перерыва с 2021 года начала выполнять авиакомпания Nordwind (совместно с "Икаром"). В целом, власти Нижегородской области активно развивают сотрудничество с Беларусью: в регионе планируется открытие генерального консульства Белоруссии, а также обсуждается создание совместного судостроительного предприятия.
Прямые авиарейсы Нижний Новгород — Минск в 2023 году способствовали значительному росту туристического потока. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что благодаря возобновлению авиасообщения, поток туристов из Беларуси в Нижний Новгород увеличился на 25% и к концу 2023 года достиг 20 тысяч человек. Также региональные власти субсидируют часть затрат на международный маршрут Нижний Новгород – Минск, выделив в 2024 году 12,2 млн рублей из регионального бюджета.
Помимо Нижнего Новгорода, другие российские регионы также стремятся наладить прямое авиасообщение с Минском. Так, о планах по запуску прямых рейсов заявляли Ульяновская область, Ярославская область, Челябинская область и власти Кузбасса, которые готовы субсидировать новые межрегиональные маршруты, включая Нижний Новгород. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично высказывался за открытие прямого авиарейса между Минском и Барнаулом для развития туристических отношений.