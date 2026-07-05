«Аэрофлот» открыл прямые рейсы между Минском и Нижним Новгородом

«Аэрофлот» запустил прямое авиасообщение между Минском и Нижним Новгородом. Первый рейс по этому маршруту был выполнен 5 июля, сообщила пресс-служба национального аэропорта Минск.

Полеты будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. В аэропорту отметили, что новое направление должно повысить транспортную доступность между двумя городами.

В пресс-службе также указали, что маршрут может быть востребован у деловых пассажиров и туристов. По оценке воздушной гавани, прямое сообщение будет способствовать развитию экономических и гуманитарных связей между Россией и Белоруссией.