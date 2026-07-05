В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за гроз

В Москве и Московской области действует желтый уровень погодной опасности из-за гроз и сильного ветра. По данным Гидрометцентра России, предупреждение будет актуально до вечера 5 июля.

Синоптики ожидают, что во время грозы порывы ветра в столице и области могут достигать 15 м/с. При этом в Москве в течение дня сохранится переменная облачность, возможны кратковременные дожди.

5 июля температура воздуха в столице поднимется до 21–22°C, а ветер будет слабым, северо-западного направления. Осадки, по оценке сервиса, сохранятся и в ближайшие дни, хотя к концу недели воздух может прогреться до 24–26°C.

Накануне департамент транспорта Москвы рекомендовал водителям и пешеходам быть осторожнее из-за неблагоприятной погоды. Горожанам советуют внимательнее переходить дорогу и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.