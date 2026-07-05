В Большом театре объявили победителей XV Международного конкурса артистов балета

В Большом театре завершился XV Московский международный конкурс артистов балета. Жюри во главе с народной артисткой России Светланой Захаровой объявило победителей. В Старшей группе в разделе дуэты первое место и золотую медаль получили Ким Минджин среди женщин и Ли Канвон среди мужчин (оба — Республика Корея).

Второе место в дуэтах среди женщин заняла Чжан Икунь (Китай). Среди мужчин II премия и серебряная медаль не присуждены по решению жюри. III премия в дуэтах среди женщин по решению жюри не присуждалась, а среди мужчин ее получил Мармус Огюст (Швеция).

В разделе «Женщины, соло» I премия и золотая медаль по решению жюри никому не присуждена. II премия и серебряная медаль также никому не достались. III премия и бронзовая медаль у Зимонич Яны из Сербии.

В разделе «Мужчины, соло» I премию и золотую медаль присудили Гуделеву Роману из Японии. II премия и серебряная медаль получил Анвар Акиб из России. III премия и бронзовая медаль — Соболев Дмитрий, Россия.

III премия и бронзовая медаль достались Марукян Размику из Армении.

В Младшей группе в разделе «Девушки, соло» I премия и золотая медаль досталась Хуан Кристал, (США).

II премия и серебряная медаль у Соколовой Виктории из России. III премия и бронзовая медаль у Нагаи Сакуры (Япония).

В разделе «Юноши, соло» I премия и золотая медаль достались Паку Кунбёолбиту из Республики Корея, II премия и серебряная медаль у Ватанабэ Дениса (Япония), II премия и серебряная медаль у Волкова Елисея из России. По решению жюри III премия и бронзовая медаль достались Архипову Егору (Россия), III премия и бронзовая медаль у Грачева Андрея (Россия).

По решению жюри в разделе «Юноши, дуэт» I премия и золотая медаль досталась Ороховски Алексею (США), II премия и серебряная медаль — Вогрин Вид (Словения), II премия и серебряная медаль у Дмитриева Александра (Россия), III премия и бронзовая медаль — Батболд Долгун (Монголия).

Церемония награждения лауреатов состоится днем 5 июля в Бетховенском зале Большого театра России. Гала-концерт лауреатов пройдет в этот же день вечером на Исторической сцене.