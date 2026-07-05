Трамп в речи в День независимости США обещал отстаивать право на ношение оружия

Президент США Дональд Трамп во время торжественной речи, посвященной 250-летию Дня независимости, пообещал отстаивать право граждан на владение и ношение оружия. Он подчеркнул, что защита этого права остается одним из ключевых приоритетов его политики. Его выступление опубликовал PBS News на своем Youtube-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Право обладать оружием и носить его. Мы защищали это право очень аккуратно»,— сказал господин Трамп в ходе выступления. Американский лидер также отметил возвращение «американской мечты», охарактеризовав ее как сильную и прекрасную концепцию. По его словам, Соединенные Штаты никогда не прекратят расширять свои амбиции на мировой арене.

Выступление президента состоялось несмотря на угрозу отмены праздничного мероприятия из-за неблагоприятных погодных условий с грозой. Кроме того, в этот день Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поднял вопрос скорейшего завершения российско-украинского конфликта как условия для дальнейшего развития сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.