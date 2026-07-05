В России сбили 71 беспилотник за ночь

Российские силы ПВО сбили 71 БПЛА за ночь, сообщили в Минобороны РФ. Ударам подверглись Белгородская, Брянская, Ростовская области и Крым. Также дроны сбивали над Черным морем.

В Крыму погиб человек, еще несколько пострадали, заявил губернатор Сергей Аксенов. В Ростове из-за падения обломков БПЛА побились стекла в здании заведения общепита, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. При ударе никто не пострадал, отметил он. Власти других регионов о последствиях ударов не сообщали.