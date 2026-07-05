Движение на Красноярской железной дороге восстановили после схода 13 вагонов

На юге Красноярского края восстановили движение поездов после аварии, при которой с рельсов сошли 13 вагонов грузового поезда, сообщили в региональном филиале РЖД. Открыто движение на однопутном перегоне Путевой пост 570 км – Кошурниково, отметили там.

С момента аварии до восстановления движения прошло 12 часов. В ликвидации последствий задействовали более 100 железнодорожников, три ремонтных поезда и другую спецтехнику, добавили в ведомстве. Происшествие привело к задержке поездов между Абаканом и Красноярском.

При сходе вагонов были повреждены элементы путевой инфраструктуры, контактная сеть и системы автоматики и телемеханики. Угрозы экологии не возникло, никто не пострадал, сообщала пресс-служба Красноярской железной дороги.