Мбаппе раскритиковал парагвайцев за грязную игру на ЧМ-2026

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал агрессивный стиль игры команды Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, который завершился победой французов со счетом 1:0. Футболист отметил, что команда была полностью готова к жесткому противостоянию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: James Lang / Reuters Фото: James Lang / Reuters

«Мы знали, какой матч нас ждет. Если нам приходится играть грязно, мы знаем, как это делать. Мы знаем, как играть в грязный футбол. Они думали, что мы выйдем играть в смокингах, но мы разрушили их ожидания. Даже в такой игре мы были лучше них»,— заявил Мбаппе после матча (цитата по «Спортс»).

Футболист подчеркнул, что Парагвай действовал в привычной для себя манере. «Это их футбол, нет правильного или неправильного способа играть в футбол. Они пытались заставить нас играть таким образом, но мы победили»,— сказал он.

Мбаппе стал автором единственного гола в игре, реализовав пенальти на 70-й минуте. После финального свистка вратарь Парагвая Орландо Хиль проходил мимо форварда французов и хотел пожать тому руку, но Мбаппе его демонстративно проигнорировал. Тогда голкипер бросил мяч сопернику в спину.

О том, как прошла игра,— в материале «Ъ» «Французы избежали немецкой судьбы».