Жители Словакии проигнорировали референдум о лишении Фицо пенсии
В Словакии из-за низкой явки признан несостоявшимся субботний референдум, на котором предлагалось лишить премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат, сообщает Denik N. По предварительным данным новостного портала, на участки пришли всего около 15% избирателей. Для того чтобы голосование имело юридическую силу, в нем должны были принять участие более 50% граждан, обладающих правом голоса.
Помимо вопроса об отмене пожизненной ренты для главы правительства, гражданам предлагалось высказаться за восстановление специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью. Оба этих ведомства, отвечавших за борьбу с коррупцией, ранее были упразднены правительством под руководством господина Фицо.
В плебисците, который инициировала внепарламентская партия Demokrati («Демократы»), приняли участие около 705 тыс. человек. Большинство пришедших ответили «да» на оба вопроса: об отмене пожизненной ренты для Фицо и о восстановлении специальной прокуратуры и агентства по борьбе с преступностью.
Поводом для сбора подписей стали поправки 2024 года, согласно которым премьерам со стажем от двух сроков положена выплата более €4 тыс. в месяц — под эти критерии в стране подходит только господин Фицо.
Низкая явка стала традиционной для республики: из девяти референдумов, ранее проводившихся в истории современной Словакии, состоявшимся был признан лишь один. Им стало голосование в мае 2003 года о вступлении страны в Евросоюз, когда на участки пришли более 52% граждан.
Референдум, направленный на отстранение премьер-министра Роберта Фицо и восстановление антикоррупционных органов, проходит на фоне продолжающихся политических разногласий в Словакии. В январе 2025 года оппозиционные партии несколько раз пытались вынести вотум недоверия правительству Фицо, обвиняя его во внешнеполитическом курсе, который, по их мнению, приводит к изоляции Словакии и отходу от европейского курса. Эти попытки провалились из-за отсутствия кворума в парламенте, так как депутаты от правящей партии и ее союзников игнорировали заседания.
Позиции Роберта Фицо, вернувшегося на пост премьер-министра в октябре 2023 года, часто критикуются за пророссийскую направленность. Он выступал против военной помощи Украине, критиковал антироссийские санкции как неэффективные для Словакии и ЕС, а также заявлял, что Украина находится под контролем США. В то же время, правительство Фицо провело пересмотр уголовного законодательства и ликвидировало специальную прокуратуру, расследовавшую коррупционные дела, что вызвало массовые протесты в стране. Критики также высказывают опасения, что избрание Петера Пеллегрини президентом Словакии может нарушить хрупкий баланс в системе сдержек и противовесов, усилив позиции Фицо.
Эти события свидетельствуют о глубоком политическом расколе в Словакии, где часть населения и оппозиция выступают за европейский курс и борьбу с коррупцией, в то время как правительство Фицо придерживается более националистической и евроскептической политики. Регулярные протесты и попытки оппозиции выразить недоверие правительству показывают высокий уровень недовольства, однако низкая явка на референдуме продолжает традицию политической апатии в стране.