Жители Словакии проигнорировали референдум о лишении Фицо пенсии

В Словакии из-за низкой явки признан несостоявшимся субботний референдум, на котором предлагалось лишить премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат, сообщает Denik N. По предварительным данным новостного портала, на участки пришли всего около 15% избирателей. Для того чтобы голосование имело юридическую силу, в нем должны были принять участие более 50% граждан, обладающих правом голоса.

Помимо вопроса об отмене пожизненной ренты для главы правительства, гражданам предлагалось высказаться за восстановление специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью. Оба этих ведомства, отвечавших за борьбу с коррупцией, ранее были упразднены правительством под руководством господина Фицо.

В плебисците, который инициировала внепарламентская партия Demokrati («Демократы»), приняли участие около 705 тыс. человек. Большинство пришедших ответили «да» на оба вопроса: об отмене пожизненной ренты для Фицо и о восстановлении специальной прокуратуры и агентства по борьбе с преступностью.

Поводом для сбора подписей стали поправки 2024 года, согласно которым премьерам со стажем от двух сроков положена выплата более €4 тыс. в месяц — под эти критерии в стране подходит только господин Фицо.

Низкая явка стала традиционной для республики: из девяти референдумов, ранее проводившихся в истории современной Словакии, состоявшимся был признан лишь один. Им стало голосование в мае 2003 года о вступлении страны в Евросоюз, когда на участки пришли более 52% граждан.