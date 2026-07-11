«Климатическая политика — это управление рисками, а не управление температурой»
Павел Севостьянов
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова , к. п. н.
Фото: РЭУ им. Г. В. Плеханова
Климат перестал быть «экологической темой» — это новая геоэкономика. Главный риск сегодня не борьба с потеплением, а запаздывающая и местами идеологизированная реакция на него.
Есть факты, а есть эмоции. Факты говорят нам о том, что температура на планете выросла более чем на 1,2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, а последние годы становятся рекордными по совокупному теплу океана и частоте экстремальных явлений. Засухи, волны жары и наводнения превращаются в системный фактор экономики. Например, страны Южной Европы и Индия регулярно сталкиваются с климатическим стрессом, который влияет на урожай, энергосистемы и стоимость жизни. Климат фактически стал своего рода скрытым налогом на рост.
Масштаб инвестиций в возобновляемые источники показывает, что речь идет не о моде, а о структурном сдвиге.
По итогам последнего года глобальные вложения в энергопереход превысили $1,7–1,8 трлн, из которых более $1 трлн приходится на возобновляемую энергетику, сети, накопители и электрификацию.
Это уже превышает инвестиции в традиционный нефтегазовый сектор. В условиях геополитической турбулентности эти потоки не сокращаются, а перераспределяются.
Однако здесь возникает ключевое противоречие. С одной стороны, декарбонизация объективно необходима. С другой — попытка ускорить ее без учета энергетической безопасности и стоимости приводит к обратному эффекту: рост цен, социальная напряженность, откат реформ. Поэтому главный вызов — не «делать или не делать», а как именно делать.
Человечество не управляет климатом напрямую. Мы можем лишь влиять на масштаб изменений — через сокращение выбросов, технологии и адаптацию. Климатическая политика — это в первую очередь управление рисками, а не управление температурой.
Декарбонизация — это уже не про зеленую повестку, а про перераспределение глобальной силы. Сегодня страны, контролирующие нефть и газ, во многом задают правила игры. Но по мере энергоперехода центр влияния смещается к тем, кто контролирует технологии, сети и критические материалы. Это меняет саму природу глобализации: энергетика становится более распределенной, но зависимость от новых цепочек поставок — еще более жесткой. Климатическая политика — это не выбор, а переход к другой модели мировой экономики, с более доступной энергией, которой требуется все больше и больше.