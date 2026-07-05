Последний из братской банды

Как стало известно «Ъ», в Москву из Ингушетии доставили и арестовали баталхаджинца Магомета Муцольгова (боевое крыло общины (вирда) последователей Батал-Хаджи Белхороева признано террористическим и запрещено в РФ). По версии СКР, в составе группировки из своих родственников, «братской банде», он участвовал в махинациях со столичной недвижимостью, завершившихся в том числе похищениями и убийствами ее владельцев. Скрываясь от следствия, Муцольгов выпрыгнул из окна 3-го этажа, а оправившись от травм, исчез из больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомет Муцольгов

Фото: оперативная съемка Магомет Муцольгов

Фото: оперативная съемка

56-летнего Муцольгова в Ингушетии задержали сотрудники ФСБ и Северо-Кавказского главка МВД. Затем фигуранта доставили в столицу, где он был арестован Замоскворецким райсудом. Следователи ГСУ СКР по Москве предъявили ему обвинение в похищении человека, вымогательстве и убийстве (ст. ст. 126, 163 и 105 УК).

Следствием установлено, что он в 2014 году со своими родственниками похитил в Москве владельца одной из квартир, и, опоив, потребовал передать право собственности на объект недвижимости. От преступных действий участников организованной группы наступила смерть потерпевшего, труп которого был спрятан. В СКР полагают, что таких эпизодов на счету фигуранта несколько. В предполагаемое преступное формирование входили братья Аслан, Асхаб, Руслан, Якуб и Магомет Муцольговы и другие фигуранты. Силовиками считается, что они действовали в московском регионе с 2007 года, совершая преступления, связанные с недвижимостью. В конце прошлого года большинство из них были задержаны сотрудниками ФСБ и арестованы.

В свою очередь Магомет Муцольгов, когда за ним пришли силовики, пытаясь скрыться выпрыгнул из окна третьего этажа своей московской квартиры. С тяжелыми травмами обвиняемый оказался в больнице, откуда, едва вылечившись, исчез.

Баталхаджинцы (боевое крыло общины (вирда) последователей Батал-Хаджи Белхороева признано террористическим и запрещено в РФ) фигурируют в десятках уголовных дел, в том числе о преступлениях террористической направленности.

Именно они, по данным СКР, расстреляли в Москве в 2019 году начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, работавшего в столице врачом.

Дело, по которому проходят 12 фигурантов, слушается в Южном окружном военном суде. Этот же суд признал боевое крыло вирда (общества) последователей Батал-Хаджи Белхороева террористическим, запретив его деятельность в РФ. Не смотря на это, экстремисты из данного общества впоследствии получили пожизненные сроки по приговору Второго Западного окружного военного суда. Было установлено, что они вооружили автоматами и патронами террористов, напавших на посетителей «Крокус Сити Холла». Жертвами преступников в марте 2024 года стали 149 человек, ещё сотни пострадали.

Николай Сергеев