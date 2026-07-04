Трамп допустил встречу с Нетаньяху на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил его о встрече в Белом доме. Она может состояться на следующей неделе, сказал американский президент.
«Мы очень хорошо ладим. Нетаньяху знает, кто здесь босс»,— сказал господин Трамп изданию Axios. Израильский источник издания усомнился, что встреча пройдет на следующей неделе, так как 7-8 июля Дональд Трамп будет участвовать в саммите НАТО в Турции. Собеседник Axios предположил, что переговоры пройдут через неделю.
Это станет первой встречей Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху после переговоров в феврале, когда израильский премьер представил план начала совместной военной операции против Ирана. За последние месяцы отношение администрации США к премьер-министру Израиля ухудшилось, пишет Axios. По словам американского источника издания, многие советники господина Трампа считают, что Биньямин Нетаньяху «во всем ошибался».
Отношения между американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ранее уже характеризовались разногласиями, несмотря на то, что Трамп неоднократно называл Нетаньяху «гребаным психом» или «гребаным негативщиком». В частности, разногласия касались мирного плана по Газе, а также переговоров с Ираном. Например, в октябре 2025 года Трамп раскритиковал Нетаньяху за «негативизм» в отношении ответа ХАМАС на мирный план, а в июне 2026 года Нетаньяху заявил о разногласиях с Трампом по поводу меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Эти «тактические разногласия» Нетаньяху сравнил с семейными. В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне, по итогам этой встречи американский президент пообещал, что США возьмут сектор Газа под свой контроль. Тогда же глава Пентагона Пит Хегсет встретился с премьер-министром Израиля, назвав еврейское государство образцовым союзником. Однако уже в мае 2026 года Дональд Трамп обсуждал с подчиненными возобновление военных действий против Ирана в Белом доме.