Трамп допустил встречу с Нетаньяху на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил его о встрече в Белом доме. Она может состояться на следующей неделе, сказал американский президент.

«Мы очень хорошо ладим. Нетаньяху знает, кто здесь босс»,— сказал господин Трамп изданию Axios. Израильский источник издания усомнился, что встреча пройдет на следующей неделе, так как 7-8 июля Дональд Трамп будет участвовать в саммите НАТО в Турции. Собеседник Axios предположил, что переговоры пройдут через неделю.

Это станет первой встречей Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху после переговоров в феврале, когда израильский премьер представил план начала совместной военной операции против Ирана. За последние месяцы отношение администрации США к премьер-министру Израиля ухудшилось, пишет Axios. По словам американского источника издания, многие советники господина Трампа считают, что Биньямин Нетаньяху «во всем ошибался».