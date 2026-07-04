Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ вступит в силу с 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Граница периода ипотечных каникул — достижение ребенком возраста полутора лет. При усыновлении срок отсчитывается от даты усыновления.

Проценты по кредиту будут начисляться с седьмого по 18-й месяц. Оплатить их можно позднее — равными частями и с прежней периодичностью после погашения оставшихся обязательств по договору. Выйти из таких каникул можно и раньше, если уведомить об этом кредитора.

Сейчас после рождения ребенка россияне могут получить кредитные каникулы по ипотеке на полгода, если доходы заемщика снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.