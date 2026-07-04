Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ вступит в силу с 1 сентября.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Граница периода ипотечных каникул — достижение ребенком возраста полутора лет. При усыновлении срок отсчитывается от даты усыновления.
Проценты по кредиту будут начисляться с седьмого по 18-й месяц. Оплатить их можно позднее — равными частями и с прежней периодичностью после погашения оставшихся обязательств по договору. Выйти из таких каникул можно и раньше, если уведомить об этом кредитора.
Сейчас после рождения ребенка россияне могут получить кредитные каникулы по ипотеке на полгода, если доходы заемщика снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.
Инициатива о продлении ипотечных каникул для семей с двумя и более детьми с полугода до полутора лет была внесена в Госдуму правительством России в конце июля 2025 года. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал этот законопроект. Рассмотрение документа в первом чтении ожидалось 7 октября 2025 года, а в первом чтении Госдума приняла законопроект 23 сентября 2025 года.
Данная мера направлена на стимулирование рождаемости и снижение рисков для заемщиков. Опросы ВЦИОМ показывают, что 39% россиян откладывают рождение ребенка на пять лет из-за нехватки средств и неподходящих условий проживания. Ранее механизм кредитных каникул применялся как временная мера поддержки во время пандемии коронавируса и несколько раз продлевался, а с 1 января 2024 года право на кредитные каникулы по потребительским кредитам стало действовать на постоянной основе.