Губернатор Нижегородской области заявил об остром дефиците бензина в регионе
За последние три дня поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС Нижегородской области снизились на 25%, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в регионе возник острый дефицит топлива из-за снижения предложения и повышения спроса на 60-70%.
Для повышения объема поставок власти Нижегородской области работают с правительством и Минэнерго России, а также с руководством ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Роснефти», «Татнефти» и других поставщиков топлива, сообщил Глеб Никитин.
6 июля губернатор проведет заседание оперштаба по поводу ситуации. «Если к этому времени не будет достигнута балансировка поставок, примем дополнительные меры, о которых сообщу отдельно»,— написал господин Никитин в Telegram-канале.
Власти Нижегородской области готовят интерактивную карту наличия бензина на заправках, рассказал губернатор. С помощью нее водители смогут информировать друг друга об очередях. «Это поможет автомобилистам ориентироваться на рынке, выбирать АЗС, обеспеченные топливом, и снижать время в очередях»,— отметил Глеб Никитин.
Дефицит топлива в Нижегородской области, как и в других регионах России, связан с несколькими факторами. В частности, на него повлияли ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), включая внеплановые остановки после атак беспилотников, а также сезонный рост спроса на топливо. Нижегородский НПЗ, являющийся крупнейшим в структуре ЛУКОЙЛа, столкнулся с выходом из строя одной из установок каталитического крекинга, что сократило производство бензина АИ-95 на 200 тыс. тонн в месяц. Это событие могло привести к проблемам с поставками как АИ-92, так и АИ-95, хотя изначально дефицит на внутреннем рынке в январе 2024 года не был катастрофическим из-за низкого спроса в этот период.
Ситуация с дефицитом топлива также обостряется проблемами с логистикой, в том числе с железнодорожными перевозками. Например, в ряде регионов, включая Новосибирскую, Астраханскую и Рязанскую области, зафиксированы задержки в доставке нефтепродуктов, что приводит к временной нехватке на АЗС. Ранее дефицит бензина наблюдался и в Самарской области, где в сентябре 2025 года на АЗС прекратили продажу АИ-92 из-за перебоев с поставками. В целом, по данным на сентябрь 2025 года, нехватка топлива была отмечена более чем в десяти субъектах РФ, включая Нижегородскую и Ростовскую области, Крым, а также на Дальнем Востоке и в Саратовской области.
На фоне дефицита власти различных регионов, в том числе Крыма, Запорожской области, Курской, Пензенской, Омской, Волгоградской и Воронежской областей, уже вводили ограничения на продажу топлива, в том числе по лимиту на объем или запрет на заправку в канистры. Правительство России также предпринимает меры для стабилизации ситуации, такие как запрет на экспорт бензина и регулирование биржевых цен. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что на российских заправках нет дефицита топлива, но признавал, что ситуация с топливом непростая, особенно в Крыму, Калининградской области и на Дальнем Востоке.