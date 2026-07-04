Губернатор Нижегородской области заявил об остром дефиците бензина в регионе

За последние три дня поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС Нижегородской области снизились на 25%, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в регионе возник острый дефицит топлива из-за снижения предложения и повышения спроса на 60-70%.

Для повышения объема поставок власти Нижегородской области работают с правительством и Минэнерго России, а также с руководством ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Роснефти», «Татнефти» и других поставщиков топлива, сообщил Глеб Никитин.

6 июля губернатор проведет заседание оперштаба по поводу ситуации. «Если к этому времени не будет достигнута балансировка поставок, примем дополнительные меры, о которых сообщу отдельно»,— написал господин Никитин в Telegram-канале.

Власти Нижегородской области готовят интерактивную карту наличия бензина на заправках, рассказал губернатор. С помощью нее водители смогут информировать друг друга об очередях. «Это поможет автомобилистам ориентироваться на рынке, выбирать АЗС, обеспеченные топливом, и снижать время в очередях»,— отметил Глеб Никитин.