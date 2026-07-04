Мэр Белгорода заявил о колоссальном ущербе от последней атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли колоссальный ущерб гражданской инфраструктуре Белгорода за последние двое суток, заявил мэр города Валентин Демидов. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев назвал удар ВСУ по объектам жизнеобеспечения в регионе крупнейшим с начала СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По данным господина Демидова, при атаке были серьезно повреждены инфраструктурные объекты, в 174 квартирах и четырех домах разбиты окна, а также повреждены 135 автомобилей. Кроме того, в городе было нарушено водоснабжение и электроснабжение. По каждому случаю повреждений уже составлены акты, уточнил господин Демидов.

«Строители, энергетики, водоканал, оперативные службы работают практически без остановки вторые сутки. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить в городе стабильную подачу электроэнергии и водоснабжения»,— сообщается в Telegram-канале Валентина Демидова.

По словам Александра Шуваева, во многих районах Белгорода и округа уже возобновлена подача воды и электричества. Полное восстановление ожидается до конца дня.

В ночь на 3 июля ВСУ ударили по Белгороду ракетами. Погибла мирная жительница. Атака на город продолжилась на следующий день, пострадала еще одна женщина.