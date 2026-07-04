Мэр Белгорода заявил о колоссальном ущербе от последней атаки ВСУ
Вооруженные силы Украины нанесли колоссальный ущерб гражданской инфраструктуре Белгорода за последние двое суток, заявил мэр города Валентин Демидов. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев назвал удар ВСУ по объектам жизнеобеспечения в регионе крупнейшим с начала СВО.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
По данным господина Демидова, при атаке были серьезно повреждены инфраструктурные объекты, в 174 квартирах и четырех домах разбиты окна, а также повреждены 135 автомобилей. Кроме того, в городе было нарушено водоснабжение и электроснабжение. По каждому случаю повреждений уже составлены акты, уточнил господин Демидов.
«Строители, энергетики, водоканал, оперативные службы работают практически без остановки вторые сутки. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить в городе стабильную подачу электроэнергии и водоснабжения»,— сообщается в Telegram-канале Валентина Демидова.
По словам Александра Шуваева, во многих районах Белгорода и округа уже возобновлена подача воды и электричества. Полное восстановление ожидается до конца дня.
В ночь на 3 июля ВСУ ударили по Белгороду ракетами. Погибла мирная жительница. Атака на город продолжилась на следующий день, пострадала еще одна женщина.
Белгородская область, включая город Белгород, постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ, что приводит к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, транспортные средства и объекты жизнеобеспечения. Такие инциденты регулярно вызывают перебои с электро-, водо- и теплоснабжением в городе и прилегающих районах, иногда в условиях сильных морозов.
Губернатор Вячеслав Гладков неоднократно сообщал о масштабах повреждений и работе оперативных служб по ликвидации последствий, призывая жителей к пониманию и не раскрывая всех деталей восстановительных работ в целях безопасности. В связи с продолжающимися атаками ранее принимались решения о переводе школ на дистанционный формат обучения и рассматривалась отмена ОГЭ и ЕГЭ. Также были организованы пункты временного обогрева и подзарядки телефонов, а объекты водоканала подключались к резервным источникам питания.
Повреждения энергообъектов в Белгороде периодически оказывались настолько серьезными, что восстановительные работы длились недели, а иногда приводили к таким последствиям, как отключение горячей воды до конца отопительного сезона. В прошлом, 30 декабря, город подвергся одной из крупнейших атак по числу жертв и разрушений, когда использовались ракеты «Ольха» и снаряды РСЗО Vampire, что привело к гибели людей и повреждению множества зданий и автомобилей. Следственный комитет Российской Федерации возбуждал уголовные дела по фактам таких атак, включая обвинения в террористическом акте.