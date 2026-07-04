Минцифры может получить функции по регулированию ИИ в России

Правительство закрепит за Минцифры полномочия по регулированию искусственного интеллекта в России. Проект документа опубликован на портале правовых актов. Нововведение должно вступить в силу 1 сентября.

В министерстве журналистам назвали конкретные полномочия, которые предлагается закрепить за ведомством, передает ТАСС. Это участие в выработке госполитики и нормативно-правовом регулировании, формирование предложений по оценке эффективности ИИ-технологий, координация внедрения ИИ. Также ведомство может получить полномочия по развитию международного сотрудничества в этой сфере и внедрению ИИ на платформе «Гостех».

По сведениям РБК, в новой структуре Минцифры появится дополнительный департамент по искусственному интеллекту. В него передадут полномочия по внедрению готовых решений на основе нейросетей в госсекторе. В компетенции существующего департамента развития искусственного интеллекта останутся вопросы совершенствования нейросетей. По словам собеседника издания, ранее большая часть работы по освоению ИИ проходила в Минэкономразвития.

Под регулирование Минцифры подпадают около 28 тыс. организаций, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Авторы проекта оценивают затраты бизнеса за шестилетний период для реализации нововведения суммой от 300 млн до 3 млрд руб. Определенных требований, однако, проект постановления не вводит.