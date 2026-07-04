Минцифры может получить функции по регулированию ИИ в России
Правительство закрепит за Минцифры полномочия по регулированию искусственного интеллекта в России. Проект документа опубликован на портале правовых актов. Нововведение должно вступить в силу 1 сентября.
В министерстве журналистам назвали конкретные полномочия, которые предлагается закрепить за ведомством, передает ТАСС. Это участие в выработке госполитики и нормативно-правовом регулировании, формирование предложений по оценке эффективности ИИ-технологий, координация внедрения ИИ. Также ведомство может получить полномочия по развитию международного сотрудничества в этой сфере и внедрению ИИ на платформе «Гостех».
По сведениям РБК, в новой структуре Минцифры появится дополнительный департамент по искусственному интеллекту. В него передадут полномочия по внедрению готовых решений на основе нейросетей в госсекторе. В компетенции существующего департамента развития искусственного интеллекта останутся вопросы совершенствования нейросетей. По словам собеседника издания, ранее большая часть работы по освоению ИИ проходила в Минэкономразвития.
Под регулирование Минцифры подпадают около 28 тыс. организаций, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Авторы проекта оценивают затраты бизнеса за шестилетний период для реализации нововведения суммой от 300 млн до 3 млрд руб. Определенных требований, однако, проект постановления не вводит.
Предложение Правительства России закрепить за Минцифры функции по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) является частью более широкого процесса, начавшегося с серии совещаний по государственному регулированию ИИ. В обсуждениях участвовали представители различных ведомств, включая Минцифры, Минпромторг, Минздрав, ФСБ, МИД, администрацию президента, а также крупнейшие отраслевые компании, что подчеркивает комплексный подход к формированию политики в этой сфере. Ранее в 2025 году Минцифры уже разработало концепцию развития регулирования ИИ до 2030 года, которая сосредоточена на человекоориентированном подходе, поддержке технологического суверенитета и предотвращении вреда. При этом уже высказывались опасения, что чрезмерно жесткое регулирование может затормозить развитие отрасли, как это произошло в ЕС по сравнению с США, Китаем и Россией.
В процессе разработки законопроектов, регулирующих ИИ, ранее возникали дискуссии о необходимости маркировки сгенерированного контента и обязательной сертификации моделей ИИ. Кроме того, обсуждалось внедрение трех категорий ИИ-моделей: «суверенные», «национальные» и «доверенные», при этом последние предполагались к использованию в госинформсистемах и критической информационной инфраструктуре. Правительство России также нацелено на создание на базе Аналитического центра собственного Центра развития искусственного интеллекта, который станет координатором взаимодействия между федеральными, региональными властями и бизнесом в этой сфере.