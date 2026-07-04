В Москве осталось пять разрешенных для купания зон
Управление Роспотребнадзора по Москве запретило купание в Школьном озере в Зеленограде. Число зон, разрешенных для купания в столице, сократилось до пяти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Купаться в Москве можно в следующих зонах отдыха:
- Белое озеро в Шатуре;
- Первый Путяевский пруд в «Сокольниках»;
- пляжи «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» в районе Хорошево-Мневники;
- Пионерский пруд в парке Горького.
Купание в Школьном озере запретили из-за несоответствия воды требованиям по микробиологическим показателям. Пляж остается открытым для отдыха и занятий спортом. Купание могут снова разрешить по итогам повторных проверок.
За последние годы ситуация с разрешенными местами для купания в Москве неоднократно менялась. Например, в июне 2023 года Роспотребнадзор по Москве одобрял девять зон отдыха с купанием, среди которых были и Школьное озеро, а также Мещерское и Большой городской пруд. К июню 2025 года число разрешенных зон уменьшилось до шести, при этом в мае того же года сообщалось о семи водоемах, пригодных для купания. В июле 2025 года количество доступных для купания зон в Москве снова сократилось — до четырех, включая озеро Белое, Мещерское, Пионерский пруд и Тропарево. А в июне 2026 года в Москве действовало восемь разрешенных для купания зон.