В Москве осталось пять разрешенных для купания зон

Управление Роспотребнадзора по Москве запретило купание в Школьном озере в Зеленограде. Число зон, разрешенных для купания в столице, сократилось до пяти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Купаться в Москве можно в следующих зонах отдыха:

Белое озеро в Шатуре;

Первый Путяевский пруд в «Сокольниках»;

пляжи «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» в районе Хорошево-Мневники;

Пионерский пруд в парке Горького.

Купание в Школьном озере запретили из-за несоответствия воды требованиям по микробиологическим показателям. Пляж остается открытым для отдыха и занятий спортом. Купание могут снова разрешить по итогам повторных проверок.