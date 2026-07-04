Их осталось шестнадцать

Завершившаяся рано утром 4 июля стадия 1/16 финала североамериканского чемпионата мира по футболу подарила по меньшей мере одну сенсацию и несколько любопытных историй с разными оттенками. О них — в материале «Ъ».

Футбол и немцы Главный сюрприз стартового раунда play-off чемпионата мира по футболу — это, конечно, вылет сборной Германии. Она не справилась с не слишком примечательной командой Парагвая: владела мячом 76% времени, но выглядела выхолощенной, с трудом создавала шансы — а потом провалилась в серии пенальти. Причем шестой удар был вынужден выполнять центральный защитник Йонатан Та — только потому, что несколько игроков, включая полузащитника Леона Горецку, отказались подходить к точке. Для Та этот пенальти стал первым в карьере, он отправил мяч выше створа. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Германии в матче против Парагвая

Фото: Martin Meissner / AP Сборная Германии в матче против Парагвая

Фото: Martin Meissner / AP Забавно, что до этого немцы не проигрывали по пенальти полвека (с финала Евро-1976, в котором победу чехословакам самым знаменитым ударом с точки в истории футбола принес Антонин Паненка). А на чемпионатах мира не проигрывали вообще никогда (всего они провели на мировых первенствах четыре послематчевые серии). Единственный до сих пор промах был на счету Ули Штилике в победном полуфинале с французами в 1982-м. Теперь у него появилась компания: кроме Та это игроки атаки Кай Хаверц и Ник Вольтемаде. Для немецкой команды это третья подряд катастрофа на чемпионатах мира: в 2018 году в России и в 2022-м в Катаре она не смогла выйти из группы. Разумеется, за провалом мгновенно последовали кадровые перемены. Юлиан Нагельсман, который до турнира был похож на человека, который вывел немецкую сборную из пике, вернул ее на позиции претендента на большие свершения, уже покинул пост главного тренера.

Крепкие хозяева Своего рода сюрприз преподнесли и сборные стран, принимающих чемпионат мира. Вернее, одна из этих сборных. Проход в 1/8 финала американцев и мексиканцев все-таки нельзя назвать неожиданным. Пусть даже победы в play-off мировых первенств им не давались давненько: команде США — с 2002 года, команде Мексики — с 1986-го. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Канады

Фото: Ashley Landis / AP Сборная Канады

Фото: Ashley Landis / AP Удивила сборная Канады. Она и в оптимальном составе котировалась бы невысоко, а с учетом травм лидеров ее перспективы приходилось оценивать как совсем скромные. И тем не менее канадцы со второго места вышли из приличной — со швейцарцами, боснийцами и катарцами — группы, а затем воспользовались преимуществом, которое им подарила сетка. Соперник по стадии 1/16 финала достался максимально благоприятный — сборная ЮАР. В следующем раунде команде Канады уготовано куда более серьезное испытание. Ее оппонентами будут марокканцы, прочно обосновавшиеся в первой десятке рейтинга Международной федерации футбола (FIFA). Непростые матчи впереди и у других сборных-хозяек. Сборная США сыграет с бельгийцами — командой пусть тяжелой, неповоротливой, но все-таки по уровню игроков американцам не уступающей, а может быть, и превосходящей их. Сборная Мексики встретится с англичанами, одними из фаворитов чемпионата. Правда, у нее есть бесспорный козырь, который шансы, кажется, уравнивает. Играть предстоит дома, на высоте более 2000 м над уровнем моря, при очень специфических погодных условиях. Да еще и на очень особенной арене — Azteca, на которой у мексиканцев прекрасный баланс: 70 побед, 17 ничьих и всего два поражения.

Непобедимые неудачники Интересным достижением отметилась сборная Нидерландов. Сами голландцы ему наверняка не рады. Они завершили участие в чемпионате мира, упустив победу над командой Марокко в концовке основного времени, а затем проиграв в странноватой — с четырьмя промахами на две команды — серии пенальти. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Нидерландов

Фото: Ricardo Mazalan / AP Сборная Нидерландов

Фото: Ricardo Mazalan / AP В чем заключается само достижение? Дело в том, что голландская сборная очень давно не уступала на мировых первенствах в основное время. Очень давно — это два десятилетия, с 2006-го, когда проиграла португальцам в матче 1/8 финала, известном как «Битва при Нюрнберге» (в невероятно жестокой игре российский арбитр Валентин Иванов показал 16 желтых и четыре красные карточки). С тех пор она вылетала только за пределами 90 минут. «Серебряный» чемпионат мира-2010 завершился голом, пропущенным на излете второго экстра-тайма финального матча от испанца Андреса Иньесты. На «бронзовом» чемпионате мира-2014 надежду на трофей убила серия пенальти против аргентинцев в полуфинале. В 2022 году соперник и метод поражения остались теми же, поменялась лишь стадия: теперь аргентинцы выбили голландцев в четвертьфинале. Турнир 2018 года в России сборная Нидерландов пропустила, провалив отбор. Наиболее свежее поражение уже привело к отставке с поста главного тренера Рональда Кумана. При нем голландцы, конечно, сделали шаг вперед, но срезались всякий раз, когда попадали на другую топовую сборную.

Африканские традиции Большинство команд из Африки, которые, как казалось, могли претендовать на продвижение в следующий раунд, подтвердили стереотип, прилипший к сборным, представляющим этот континент уже давно. Стереотип гласит, что африканским командам часто не хватает хладнокровия, организованности, дисциплины. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илиман Ндиай (Сенегал, слева) и Ромелу Лукаку (Бельгия)

Фото: Manu Fernandez / AP Илиман Ндиай (Сенегал, слева) и Ромелу Лукаку (Бельгия)

Фото: Manu Fernandez / AP Во многом из-за этого еще на чемпионате мира 1990 года не смогли огорчить англичан камерунцы под руководством Валерия Непомнящего. С тех пор разнообразные подтверждения тезису находятся практически каждые четыре года. С нынешнего турнира очень обидно вылетели сразу две африканские команды. Сборная Кот-д’Ивуара на протяжении большей части матча смотрелась лучше норвежцев, во втором тайме нашла ответ на пропущенный мяч, но в концовке получила гол, который иначе чем потерей концентрации не объяснить. Сборная Сенегала и вовсе пережила какое-то затмение: полностью контролировала ход встречи с бельгийцами, вела со счетом 2:0, имела несколько возможностей довести дело до разгрома, но в последние пять минут основного времени внезапно пережила коллапс — позволила выглядевшему приговоренным сопернику поразить ворота дважды. А потом проиграла в дополнительное время. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нидерланды — Кот-д’Ивуар

Фото: Hannah McKay / Reuters Нидерланды — Кот-д’Ивуар

Фото: Hannah McKay / Reuters Остальные африканские сборные выступили по-разному. Вышли в следующий раунд уже упомянутые марокканцы: спаслись на излете второго тайма и выиграли у голландцев серию пенальти, в которой далеко не все шло по плану. Компанию им составили египтяне, в соперниках у которых были не очень сильные австралийцы (эту игру тоже венчала послематчевая серия). Алжирцы, ганцы и южноафриканцы уступили, по сути, без шансов швейцарцам, колумбийцам и канадцам соответственно. Команда ДР Конго долго вела у англичан, но держалась только благодаря геройствам своего вратаря Лионеля Мпаси. Голкипера на весь матч не хватило, и Гарри Кейну в результате удался дубль. Особенно громко вылетела сборная крошечного островного государства Кабо-Верде. Она потрепала нервы действующим чемпионам мира аргентинцам: утащила их в дополнительное время, причем в экстра-таймах смотрелась ненамного хуже.

Азиатский недобор Впервые за 12 лет и всего в третий раз в XXI веке в перечне 16 лучших команд чемпионата мира не оказалось ни одной, представляющей Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). На этот раз большие потери эта часть света понесла уже в групповом этапе, где неожиданно срезались южнокорейская и иранская сборные. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики сборной Австралии

Фото: Hollie Adams / Reuters Болельщики сборной Австралии

Фото: Hollie Adams / Reuters В 1/16 финала прошли две команды из зоны AFC. Реальный шанс продвинуться дальше имели австралийцы: оппонент достался далеко не самый страшный — египтяне. Но подвели промахи в серии одиннадцатиметровых, а замена вратаря, проведенная как раз под послематчевые пенальти, не помогла: Мэттью Райан не взял ни одного удара. Неплохие шансы были и у японцев. Они играли против сборной Бразилии — сборной формально топовой, но посеявшей в последние годы столько сомнений насчет своего потенциала, что настоящей сенсацией ее сход бы не стал. После блеклого первого тайма пятикратные чемпионы мира уступали 0:1. Но в тайме втором игра у японцев расклеилась: сначала соперник сравнял счет, а под занавес компенсированного времени вырвал победу.

Гонка за «Золотую бутсу» Борьба за звание лучшего бомбардира чемпионата мира-2026 очень напряженная. Реальными претендентами на «Золотую бутсу» можно назвать семерых футболистов. Трое пока остановились на отметке в четыре забитых мяча — это бразилец Винисиус, испанец Микель Оярсабаль и француз Усман Дембеле. Еще двое уже забили по пять голов — это англичанин Гарри Кейн и норвежец Эрлинг Холанн. У француза Килиана Мбаппе — шесть голов. А лидирует с семью великий аргентинец Лионель Месси. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Лионель Месси

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Ему при определенной доле удачи может покориться рекорд, еще недавно казавшийся вечным. Переплюнуть Жюста Фонтена, на ЧМ-1958 настрелявшего 13 мячей, не кажется задачей совсем нереальной. Правда, не лишним будет уточнение, что тот чемпионат был куда компактнее нынешнего. В нем соревновались 16 сборных, среди которых не было «случайных» команд. К тому же завоевавшие бронзу французы сыграли всего шесть матчей. На нынешнем турнире с 48 сборными-участницами максимальное количество игр для одной команды — восемь.

Рекорд в свои ворота Интересной аномалией североамериканского чемпионата мира стало количество автоголов. Рекорд прежде принадлежал российскому мировому первенству 2018 года, на котором игроки поразили свои ворота в сумме 12 раз. В пятницу он пал. 13-й автогол нынешнего чемпионата забил египтянин Мохамед Хани. Для защитника второй мяч в свои ворота на турнире — это тоже уникальное достижение. А решающий гол в битве сборных Аргентины и Кабо-Верде (3:2) тоже влетел в сетку после касания оборонявшегося игрока — Динея Боржеша. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автогол Мохамеда Хани

Фото: Sam Hodde / AP Автогол Мохамеда Хани

Фото: Sam Hodde / AP Конечно, необходима оговорка, что при старом формате чемпионат мира состоял из 64 матчей. После реформы — из 104. Несмотря на то что еще не успела стартовать стадия 1/8 финала, на турнире в США, Канаде и Мексике уже проведено 88 встреч.

Арнольд Кабанов