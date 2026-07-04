Площадь пожара на складе в Ставрополе выросла до 5 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе в Ставрополе достигла 5 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Полтора часа назад она составляла 3,5 тыс. кв. м.

«Произошло частичное обрушение кровли. Тушение осложняют высокая температура и конструктивные особенности здания», — сообщили в ведомстве.

К тушению спасатели привлекли вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. МЧС также привело в готовность аэромобильную группировку в составе 100 человек и 20 единиц техники, отметила пресс-служба.

Пожар случился сегодня утром на территории ставропольского краевого индустриального парка «СКИП Мастер». Причиной, согласно официальным данным, стала разгерметизация газового баллона. Пострадал один человек. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек. В тушении возгорания задействованы более 50 человек и 18 единиц техники.