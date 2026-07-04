Площадь пожара в индустриальном парке в Ставрополе выросла втрое

Площадь пожара на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе выросла до 3,5 тыс. кв. м, сообщило МЧС России. По его данным, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек. В тушении возгорания задействованы более 50 человек и 18 единиц техники.

Пожар случился сегодня утром на территории ставропольского краевого индустриального парка «СКИП Мастер». Причиной, согласно официальным данным, стала разгерметизация газового баллона. Пострадал один человек. Изначально площадь возгорания оценивалась в 1 тыс. кв. м.

СКИП «Мастер» создан в 2015 году по соглашению КАМАЗа с правительством Ставрополья. Его первая очередь была открыта в апреле 2016 года. У парка более 200 тыс. кв. м площадок.