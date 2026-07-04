Человек пострадал при пожаре на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе

На складе лакокрасочных материалов в Ставрополе произошел пожар на площади около 1000 кв. м. Пострадал один человек, сообщил глава города Иван Ульянченко. Он назвал причиной ЧП разгерметизацию газового баллона.

Пожар случился в северо-западном районе Ставрополя. Склад расположен на территории регпарка «СКИП Мастер», уточнил региональный оперштаб. Пострадавший госпитализирован. Он получил травмы средней степени тяжести, угрозы его жизни нет, добавили в штабе.