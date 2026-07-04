Новым командующим ВМС КСИР Ирана назначили контр-адмирала Али Озмаи
Контр-адмирала Али Озмаи назначили на пост командующего военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.
До нового назначения господин Озмаи возглавлял 5-й военно-морской округ ВМС КСИР и занимал пост заместителя командующего военно-морскими силами Корпуса. В 5-й округ входят, в частности, южные иранские острова Кешм и Киш в Персидском заливе.
Ранее должность командующего занимал контр-адмирал Алиреза Тангсири — онпогиб 30 марта при атаке США и Израиля.
Гибель контр-адмирала Алирезы Тангсири, бывшего командующего ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), произошла 30 марта при атаке США и Израиля. Ранее, 26 марта The Jerusalem Post сообщала о гибели Тангсири в результате ракетного удара по портовому городу Бендер-Аббас на берегу Ормузского пролива, при этом точных данных о том, кто проводил операцию — Израиль или США, не было. В тот же день глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер призвал служащих ВМС КСИР покидать свои посты из-за гибели Тангсири, утверждая, что его смерть приведет к «необратимому упадку» подразделения.
Тангсири возглавлял Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции с августа 2018 года. Его гибель стала частью более широкой серии атак, которые привели к потерям среди высокопоставленных иранских военных. В период с февраля по июнь 2025-2026 годов Иран и Израиль обменивались ударами, что привело к гибели ряда иранских генералов, включая командующего КСИР Хоссейна Салами, начальника Генштаба Мохаммада Багери, а также главы ВКС КСИР Амира Али Хаджизаде.