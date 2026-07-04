Новым командующим ВМС КСИР Ирана назначили контр-адмирала Али Озмаи

Контр-адмирала Али Озмаи назначили на пост командующего военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

До нового назначения господин Озмаи возглавлял 5-й военно-морской округ ВМС КСИР и занимал пост заместителя командующего военно-морскими силами Корпуса. В 5-й округ входят, в частности, южные иранские острова Кешм и Киш в Персидском заливе.

Ранее должность командующего занимал контр-адмирал Алиреза Тангсири — онпогиб 30 марта при атаке США и Израиля.