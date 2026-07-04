На Пхукете погибла россиянка

31-летняя россиянка погибла в результате падения из окна на острове Пхукет в Таиланде. Как сказал ее муж на допросе, перед инцидентом они поругались. Об этом сообщает Khao Phuket.

Женщина проживала на Пхукете вместе с мужем, также гражданином РФ, и годовалым сыном. Причиной ссоры стали проблемы с деньгами и просроченная виза, сказал мужчина на допросе. По его словам, после ссоры жена ушла из квартиры, и лишь потом он узнал, что она выпала из окна.

Полиция начала расследование и связалась с посольством России в Таиланде.