Правительство списало две трети долгов 17 регионам России
Правительство решило списать две трети задолженности по бюджетным кредитам 17 регионам России. Общая сумма списания составит 16,7 млрд руб. Об этом сообщила правительственная пресс-служба.
Меру ввели в отношении Дагестана, Калмыкии, Мордовии, Хабаровского края, Амурской, Астраханской, Вологодской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Свердловской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, уточняется в публикации.
Объем списания соответствует вложениям регионов в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности и инфраструктурные проекты. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, высвободившиеся ресурсы направят на улучшение качества жизни граждан и развитие экономики регионов.
Всего за 2026 год с учетом нового списания мера коснулась 68 регионов. Ее объем достиг 277 млрд руб. В 2025 году правительство частично списало долги 58 регионам на сумму 230 млрд руб.
Решение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам было инициировано президентом Владимиром Путиным. Впервые он предложил эту меру в феврале 2024 года, подчеркнув, что высвободившиеся средства должны быть направлены на целевые проекты и инфраструктурные инвестиции, чтобы регионы могли ежегодно сохранять более 200 млрд рублей с 2025 по 2028 год. В 2025 году Минфин оценивал общий объём высвобожденных средств в 1,1 трлн рублей на период до 2029 года, а общий госдолг регионов на 1 января 2025 года составлял 3,15 трлн рублей, из которых 78% приходилось на бюджетные кредиты.
Согласно утверждённым правилам, половина высвобожденных средств должна быть направлена на проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а остальное — на расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населённых пунктов, новые инвестиционные проекты и докапитализацию фондов развития промышленности. Регионы Дальнего Востока и Арктики могут направлять средства на реализацию мастер-планов, а регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности — на национальные проекты и расходы, связанные со специальной военной операцией. К 1 марта 2024 года регионам было необходимо направить в Министерство финансов России заявления с указанием планируемых мероприятий.
Программа по списанию задолженностей является частью более широкой стратегии по снижению долговой нагрузки на региональные бюджеты, которая активно обсуждалась и корректировалась правительством. Например, в августе 2023 года правительство уже корректировало механизм списания долгов, связывая его с налоговыми поступлениями от инвестиционных проектов. Ожидается, что списание долгов позволит регионам направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры и решение социальных задач. Отсрочка погашения бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний срок, также поддержанная президентом, является ещё одной мерой поддержки региональных бюджетов.