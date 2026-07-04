Правительство списало две трети долгов 17 регионам России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам было инициировано президентом Владимиром Путиным. Впервые он предложил эту меру в феврале 2024 года, подчеркнув, что высвободившиеся средства должны быть направлены на целевые проекты и инфраструктурные инвестиции, чтобы регионы могли ежегодно сохранять более 200 млрд рублей с 2025 по 2028 год. В 2025 году Минфин оценивал общий объём высвобожденных средств в 1,1 трлн рублей на период до 2029 года, а общий госдолг регионов на 1 января 2025 года составлял 3,15 трлн рублей, из которых 78% приходилось на бюджетные кредиты.

Согласно утверждённым правилам, половина высвобожденных средств должна быть направлена на проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а остальное — на расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населённых пунктов, новые инвестиционные проекты и докапитализацию фондов развития промышленности. Регионы Дальнего Востока и Арктики могут направлять средства на реализацию мастер-планов, а регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности — на национальные проекты и расходы, связанные со специальной военной операцией. К 1 марта 2024 года регионам было необходимо направить в Министерство финансов России заявления с указанием планируемых мероприятий.

Программа по списанию задолженностей является частью более широкой стратегии по снижению долговой нагрузки на региональные бюджеты, которая активно обсуждалась и корректировалась правительством. Например, в августе 2023 года правительство уже корректировало механизм списания долгов, связывая его с налоговыми поступлениями от инвестиционных проектов. Ожидается, что списание долгов позволит регионам направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры и решение социальных задач. Отсрочка погашения бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний срок, также поддержанная президентом, является ещё одной мерой поддержки региональных бюджетов.