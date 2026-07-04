Власти Йемена обвинили Иран в нарушении суверенитета

Президентский совет Йемена, поддерживаемый Саудовской Аравией, обвинил Иран в нарушении суверенитета страны. Вчера иранский гражданский самолет доставил из города Сана — занятой хуситами столицы Йемена — делегацию для участия в прощании с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

«Это действие представляет собой вопиющее нарушение суверенитета Республики Йемен и грубое противоречие международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН», — заявили в правительстве (цитата по йеменскому агентству «Саба»). Такие акции подрывают «мирные инициативы, продвигаемые усилиями Саудовской Аравии и международных партнеров». Президентский совет предостерег Иран от «продолжения эскалации».

Военный пресс-секретарь хуситов Яхья Сари сообщил, что ВС группировки успешно «пресекли нарушение воздушного пространства Йемена группой саудовских военных самолетов». Хуситы выпустили по самолетам несколько зенитных ракет, вынудив их покинуть воздушное пространство страны, отметил господин Сари. По его словам, саудовские истребители пытались помешать посадке иранского гражданского самолета с более чем 200 пассажирами, включая раненых и больных.

Воздушное эмбарго территории Йемена, контролируемой хуситами, ввела военная коалиция во главе с Саудовской Аравией в 2015 году. Эр-Рияд обещал ответить, если хуситы продолжат нарушать блокаду.