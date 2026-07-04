«Честный знак» стал стратегическим партнером футбольного клуба ЦСКА

Оператор государственной системы цифровой маркировки «Честный знак» (Оператор-ЦРПТ) стал стратегическим партнером профессионального футбольного клуба ЦСКА. Представители оператора отметили, что это первое масштабное спонсорское партнерство «Честного знака» в спорте и что сотрудничество не ограничится классическим спонсорским присутствием. В течение сезона стороны планируют запускать активации на домашних матчах ЦСКА, использовать цифровые площадки клуба для вовлечения аудитории, а также проводить онлайн-активности для болельщиков.

«Футбол — территория, где действуют понятные правила, ценятся честная игра и доверие болельщиков. Эти же принципы лежат в основе системы маркировки: она помогает отделить легальную продукцию от нелегальной, защищает покупателей, поддерживает добросовестный бизнес и создает прозрачные условия для добросовестного бизнеса», — отметили в «Честном знаке».

В пресс-службе добавили, что партнерство с ЦСКА станет частью долгосрочной работы по поддержке российского спорта и развитию коммуникации с болельщиками.

«Доверие – это то, что объединяет спорт и маркировку, — заявил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. — Болельщик верит любимому клубу, покупатель – “Честному знаку” на товаре. Для нас поддержка ЦСКА – это вклад в большой спорт, который, как и прозрачный рынок, держится на честных правилах и взаимном уважении. Спорт живет по правилам – и рынок должен жить так же».

«Особенно приятно, что первое спонсорское сотрудничество в спорте для “Честного знака” произошло именно с нашим клубом, — отметил гендиректор ПФК ЦСКА Роман Бабаев. — Мы традиционно не говорим о финансовой стороне партнерства, однако уверенно можем сказать, что новые возможности нашего партнера помогут нам продолжить развитие клуба по всем ключевым направлениям».