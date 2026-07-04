«Честный знак» стал стратегическим партнером футбольного клуба ЦСКА
Оператор государственной системы цифровой маркировки «Честный знак» (Оператор-ЦРПТ) стал стратегическим партнером профессионального футбольного клуба ЦСКА. Представители оператора отметили, что это первое масштабное спонсорское партнерство «Честного знака» в спорте и что сотрудничество не ограничится классическим спонсорским присутствием. В течение сезона стороны планируют запускать активации на домашних матчах ЦСКА, использовать цифровые площадки клуба для вовлечения аудитории, а также проводить онлайн-активности для болельщиков.
«Футбол — территория, где действуют понятные правила, ценятся честная игра и доверие болельщиков. Эти же принципы лежат в основе системы маркировки: она помогает отделить легальную продукцию от нелегальной, защищает покупателей, поддерживает добросовестный бизнес и создает прозрачные условия для добросовестного бизнеса», — отметили в «Честном знаке».
В пресс-службе добавили, что партнерство с ЦСКА станет частью долгосрочной работы по поддержке российского спорта и развитию коммуникации с болельщиками.
«Доверие – это то, что объединяет спорт и маркировку, — заявил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. — Болельщик верит любимому клубу, покупатель – “Честному знаку” на товаре. Для нас поддержка ЦСКА – это вклад в большой спорт, который, как и прозрачный рынок, держится на честных правилах и взаимном уважении. Спорт живет по правилам – и рынок должен жить так же».
«Особенно приятно, что первое спонсорское сотрудничество в спорте для “Честного знака” произошло именно с нашим клубом, — отметил гендиректор ПФК ЦСКА Роман Бабаев. — Мы традиционно не говорим о финансовой стороне партнерства, однако уверенно можем сказать, что новые возможности нашего партнера помогут нам продолжить развитие клуба по всем ключевым направлениям».
Партнерство с ЦСКА не является первым спонсорским опытом для «Честного знака» в спорте — ранее оператор маркировки выявил за год 367 тонн рыбной икры с признаками фальсификации, а также сообщил, что Астраханская область лидировала по объему поддельной икры. Количество запросов силовых ведомств к системе «Честный знак» в 2025 году выросло на 32% по сравнению с 2024 годом; всего система интегрирована с 27 ведомствами. В 2025 году доступ к данным получили более 11 тыс. сотрудников органов власти, а лидерами по числу запросов остаются МВД (50%), ФНС (35%) и ФТС (6%). Отмечается, что Минпромторг также реализует пилотный проект по прослеживаемости пива и слабоалкогольных напитков через систему «Честный знак».