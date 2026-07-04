В Шотландии мужчину задержали за нападение с чайкой на прохожего

Жителя Шотландии задержали после того, как он попытался с чайкой напасть на прохожего. Ему предъявлены обвинения, сообщила местная газета The Scotsman.

Инцидент произошел 27 июня на площади Куинс-Парк-Плейс в центре прибрежного города Обан. По данным издания, мужчина схватил двух чаек на улице и, предположительно, использовал одну из них для нападения на другого человека. Информации о его состоянии нет. Чайки травм не получили.

Что стало мотивом нападавшего, неизвестно. Его имя и другие детали не приводятся. Полиция предъявила мужчине обвинение из-за того, что птица была «использована в качестве оружия».