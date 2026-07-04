Лантратова рассказала о реакции ООН на сообщения российских военных о пытках ВСУ
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на обращения, осудив пытки российских военнопленных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения», — процитировала омбудсмен заявление Фолькера Тюрка. По его словам, запрет на применение пыток носит абсолютный характер. Необходимо положить конец этой практике, подчеркнул комиссар.
Яна Лантратова отметила, что заявление господина Тюрка важно в силу того, что обращения российских органов «наконец-то услышали». Как сообщила омбудсмен, она уже направила новые обращения Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессе Фрезье. Госпожа Лантратова попросила осудить атаки на пассажирский автобус в Брянской области и городской автобус в Лисичанске (ЛНР), а также удар по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыв автомобиля в Рыльске Курской области.
Обеспокоенность ООН пытками российских военнопленных со стороны ВСУ высказывалась и ранее. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) неоднократно публиковало доклады, в которых сообщалось о фактах пыток и жестокого обращения с российскими военнослужащими в украинском плену. Например, в отчёте, охватывающем период с декабря 2023 по февраль 2024 года, говорится, что 44 пленных российских военных рассказали о пытках, включая избиения, применение электрошока и угрозы сексуального насилия.
В одном из докладов УВКПЧ также подтверждены казни 26 небоеспособных российских военнослужащих украинскими ВС с февраля 2022 года, большинство из которых пришлись на 2022 год и начало 2023 года. Из 95 опрошенных военнопленных 59 сообщили о пытках, таких как сексуальное насилие, применение электрошокера, натравливание собак и имитация казни. Мониторинговая миссия в Украине зафиксировала не менее 25 случаев расправ над российскими военнопленными, предположительно совершённых украинскими военнослужащими. Случаи пыток со стороны ВСУ, согласно отчетам УВКПЧ, в основном происходили на начальном этапе плена, до поступления заключенных в официальные места содержания.
В целом, ООН фиксирует нарушения прав человека с обеих сторон конфликта. Отмечается, что Управление ООН по правам человека также осуждало практику обнародования видеозаписей с российскими военнопленными, напоминая о защите военнопленных от «любопытства публики».