Лантратова рассказала о реакции ООН на сообщения российских военных о пытках ВСУ

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на обращения, осудив пытки российских военнопленных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения», — процитировала омбудсмен заявление Фолькера Тюрка. По его словам, запрет на применение пыток носит абсолютный характер. Необходимо положить конец этой практике, подчеркнул комиссар.

Яна Лантратова отметила, что заявление господина Тюрка важно в силу того, что обращения российских органов «наконец-то услышали». Как сообщила омбудсмен, она уже направила новые обращения Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессе Фрезье. Госпожа Лантратова попросила осудить атаки на пассажирский автобус в Брянской области и городской автобус в Лисичанске (ЛНР), а также удар по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыв автомобиля в Рыльске Курской области.