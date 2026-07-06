Деньги не спешат в офис

По итогам первой половины 2026 года объем вложений в коммерческую недвижимость Москвы и Подмосковья упал на 30% год к году, до 100,5 млрд руб. Заметнее всего инвестиционная активность сократилась в офисном и складском сегментах — на 76% и 66% соответственно. Основные причины — нехватка качественных объектов с оптимальной доходностью и все еще дорогое заемное финансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Москве и Подмосковье по итогам первого полугодия 2026 года составил 100,5 млрд руб., показатель снизился на 30% год к году, следует из подсчетов Bright Rich | CORFAC International. Похожую ситуацию на рынке фиксируют в IBC Real Estate. По данным компании, объем вложений в коммерческую недвижимость Москвы и Подмосковья за шесть месяцев текущего года уменьшился на 53% год к году, до 120 млрд руб. Это минимальное значение с 2022 года. В Nikoliers говорят о снижении показателя на 44% год к году, до 170 млрд руб.

Снижение инвестиций вызвано по-прежнему высоким уровнем ключевой ставки ЦБ, что не позволяет привлекать заемное финансирование, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева.

Кроме того, почти во всех сегментах коммерческой недвижимости наблюдается дефицит спроса, что не позволяет зафиксировать условия сделки и сдерживает активность инвесторов, считает госпожа Афанасьева.

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Так, объем вложений в офисную недвижимость в январе—июне 2026 года в Москве и Подмосковье упал на 76% год к году, до 24 млрд руб., по данным сооснователя и партнера Bright Rich | CORFAC International Виктора Заглумина. Охлаждение на офисном рынке объясняется дефицитом качественных бизнес-центров, соответствующих требованиям инвесторов по доходности, отмечает директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова. Сейчас основную долю в общем объеме инвестиций в недвижимость занимают сделки по приобретению офисных площадей под размещение штаб-квартир, говорит руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

Инвестиционная активность в первом полугодии сократилась и на рынке логопарков — на 66% год к году, до 5 млрд руб., подсчитал Виктор Заглумин. Это связано с дефицитом складских активов и с потенциалом роста стоимости. На этом фоне активность крупных инвестиционных фондов остается сдержанной, отмечает Микаэл Казарян. Кроме того, из-за падения спроса на логопарки арендные ставки в этом сегменте заметно снизились. По данным Виктории Петровой, ставка аренды в логопарках Москвы и Подмосковья в первой половине этого года снизилась на 15% год к году, до 10,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

При этом объем инвестиций в торговую недвижимость за шесть месяцев 2026 года увеличился почти втрое год к году, до 91,8 млрд руб., подсчитал руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. Впрочем, это не указывает на рост инвестиционного спроса на такие объекты: основную долю сделок с торгцентрами в этот период сформировали единичные крупные трансакции и выход на рынок активов непрофильных игроков, считает Микаэл Казарян. Например, в апреле этого года УК «Парус Управление активами» приобрела 26 торговых центров «Место встречи». Суммарная рыночная стоимость этих комплексов достигает 50 млрд руб.

К концу 2026 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Москве и Подмосковье может достичь 550–600 млрд руб., ожидает Микаэл Казарян.

Для сравнения: в 2025 году этот показатель зафиксировался на уровне 638 млрд руб., напоминает эксперт.

София Мешкова