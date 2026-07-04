При падении обломков БПЛА в Ленобласти пострадала женщина

В Ленинградской области была отражена массовая атака БПЛА. Пострадала мирная жительницы, повреждены несколько домов, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, «ночь была не из легких».

В Волосовском районе выбило окна в частном доме. Пострадала женщина, ей оказали помощь на месте. Угрозы ее жизни нет, уточнил губернатор. В деревне Котино на частном участке загорелись дом, баня, сарай и беседка. В деревне Лисино повреждены два частных дома, легковая машина и забор. В деревне Худанка повреждено остекление дома.

В Ломоносовском районе в деревне Ускуля повреждены фасад и остекление в частном доме. Аналогичные повреждения зафиксированы в частном доме в деревне Мужич в Лужском районе.

Сегодня ночью атаке дронов подвергся Санкт-Петербург. Было сбито 72 беспилотника. В Кировском районе города атакован нефтяной терминал. Один из сбитых дронов упал в Петергофе, никто не пострадал. На фоне атак БПЛА власти Финляндии закрыли акваторию и небо над восточной частью Финского залива.