Генштаб РФ: после Константиновки войска наступают на Дружковку и Славянск

Российские войска ведут наступление на города Дружковка и Славянск, это стало возможным после установления контроля над Константиновкой. Об этом заявил представитель Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

По словам господина Рудского, Константиновка как укрепрайон ВСУ была «одним из четырех "городов-крепостей" наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой». Эти города составляют «главную линию обороны ВСУ на Донбассе», добавил представитель Генштаба.

«Воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление», — подчеркнул Сергей Рудской.

О взятии Константиновки было объявлено вечером 3 июля. Доклад главы Генштаба Валерия Герасимова об установлении контроля над городом президент Владимир Путин заслушал во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировкой войск.