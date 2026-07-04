Генштаб РФ: после Константиновки войска наступают на Дружковку и Славянск
Российские войска ведут наступление на города Дружковка и Славянск, это стало возможным после установления контроля над Константиновкой. Об этом заявил представитель Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
По словам господина Рудского, Константиновка как укрепрайон ВСУ была «одним из четырех "городов-крепостей" наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой». Эти города составляют «главную линию обороны ВСУ на Донбассе», добавил представитель Генштаба.
«Воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление», — подчеркнул Сергей Рудской.
О взятии Константиновки было объявлено вечером 3 июля. Доклад главы Генштаба Валерия Герасимова об установлении контроля над городом президент Владимир Путин заслушал во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировкой войск.
Константиновка имеет стратегическое значение, так как входит в число «городов-крепостей» ВСУ, формирующих главную линию обороны на Донбассе, наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Ее взятие открывает для российских войск возможность дальнейшего продвижения к этим городам. Ранее российские войска уже контролировали более 50% Константиновки, а Южная группировка войск активно продвигалась в городе.
Продвижение к Славянско-Краматорской агломерации является ключевым для установления полного контроля над Донбассом. Российские войска уже добились успехов в других стратегически важных направлениях, например, в Красноармейско-Димитровской агломерации и на краснолиманском направлении. Установление контроля над такими узловыми пунктами, как Константиновка, позволяет вывести российские силы к крупным городам, имеющим критическое значение для снабжения и обороны ВСУ.