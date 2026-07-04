Москву пытались атаковать более 200 беспилотников за сутки

За последние сутки системы ПВО сбили на подлете к Москве 62 беспилотника. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Всего, по его словам, в сторону столичного региона летели более 200 БПЛА, большинство сбили «на дальних подступах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно сообщениям мэра в Telegram, с позднего вечера 3 июля до утра 4-го силы ПВО нейтрализовали 23 дрона, летевшие к Москве. Данные о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.