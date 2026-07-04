Посольство РФ: у США и России нет идеологических противоречий
У России и США сегодня нет идеологических противоречий, и им необходимо выстраивать конструктивные отношения на основе уважения, равноправия и взаимной экономической выгоды. Такой призыв содержится в поздравлении по случаю 250-летия независимости США, которое опубликовало посольство России в Вашингтоне.
В дипмиссии напомнили, что с момента образования США Россия «стояла плечом к плечу» с американцами, сражавшимися за свою свободу, и играла ключевую роль в поддержке 13-и колоний. Во время Гражданской войны Россия, как отметили в посольстве, поддерживала силы Севера и президента Авраама Линкольна и противодействовала иностранному вмешательству в конфликт. Лучшими днями в истории отношений в дипмиссии назвали годы «боевого товарищества во время Второй мировой войны».
В настоящее же время, как отмечает посольство, обе страны отстаивают традиционные ценности семьи и религии, суверенитета и национального государства — в противовес либерально-глобалистскому «порядку, основанному на правилах», доминирующему в современной Европе. Кроме того, у руководителей России и США отличная «личная химия», указывается в публикации.
Несмотря на призывы к конструктивным отношениям, российско-американские отношения на протяжении последних лет называют «крахом» или находящимися на «одной из самых низших точек». США и Россия неоднократно обменивались взаимными высылками дипломатов и вводили ограничения на работу посольств. Например, МИД РФ констатировал «крах» отношений с США из-за их действий, а ранее посол США в России Линн Трейси согласилась, что отношения находятся в одной из самых низших точек за долгое время, но возложила вину за это на Россию, упомянув аннексию Крыма в 2014 году и дестабилизацию Донбасса.
В ходе редких контактов, таких как переговоры в Стамбуле и Эр-Рияде в феврале 2025 года, стороны обсуждали исключительно вопросы работы дипмиссий, включая численность персонала, визы и банковские операции, избегая политических вопросов и вопросов безопасности. Тем не менее, Россия и США продолжают вести узкопрофильный диалог по украинскому урегулированию, хотя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что отношения находятся «в руинах».
Идеологическая конфронтация между СССР и США в прошлом распространялась на все сферы, и хотя посольство РФ сейчас заявляет об отсутствии идеологических противоречий, такие заявления контрастируют с текущей напряженностью. США, в свою очередь, расценивают действия России как препятствующие диалогу и видят ее как стратегического конкурента. Российские официальные лица также указывали на то, что США пытаются нанести России стратегическое поражение и не воспринимают её как независимого игрока на международной арене.