Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении тишины

В России выявлен новый способ мошенничества: гражданам приходят сообщения о нарушении режима тишины, содержащие вредоносную ссылку. Об этом рассказал «РИА Новости» руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.

В мессенджер приходит сообщение о том, что по адресу проживания получателя зарегистрировано обращение граждан о нарушении режима тишины. Жертву просят с ним ознакомиться и «дать пояснения», для этого надо перейти по ссылке. По словам господина Соловьева, этот способ рассчитан на любопытство человека, а также на стремление доказать свою непричастность.

«В случае перехода по ссылке включается традиционный мошеннический механизм. С последующими звонками от "правоохранительных" органов, вовлечением в вербовки и совершение тяжких преступлений»,— добавил эксперт.

МВД регулярно предупреждает россиян о появлении новых мошеннических схем. В частности, в полиции рассказывали, что преступники начали использовать поддельные уведомления от администрации Telegram для кражи аккаунтов пользователей, а также рассылать фейковые предупреждения об атаке БПЛА.