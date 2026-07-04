В Алтайском крае два человека пострадали при падении автобуса в кювет

В Алтайском крае пассажирский микроавтобус опрокинулся в кювет. Два человека получили травмы, сообщило краевое МВД.

Авария произошла на трассе Павловск—Камень-на-Оби—граница Новосибирской области. За рулем автобуса ГАЗ А65R52 был мужчина 1967 года рождения. Он ехал от села Луговое в направлении села Рыбное. По версии МВД, мужчина «не выбрал соответствующую траекторию при прохождении затяжного правого поворота». Он не справился с управлением и съехал с дороги.

Пострадавшие — женщины 1975 и 1969 годов рождения. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как уточнили ТАСС в МВД, всего в автобусе было 20 пассажиров. Прокуратура региона проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.