В Белгороде произошли перебои со светом и водой после ударов ВСУ

Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В областном центре зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, из-за которых произошли перебои со светом и водой, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

На территории нескольких инфраструктурных объектов вспыхнули пожары. Оценить точный масштаб разрушений специалисты смогут в светлое время суток, написал господин Шуваев в Telegram.

Также при ударах были повреждены шесть автомобилей, фасад и остекление коммерческого здания. На местах происшествий работают аварийные и оперативные службы, информация о последствиях уточняется, сообщил глава региона.