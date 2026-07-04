Обломки БПЛА упали в районе порта Высоцк в Ленинградской области
Налет беспилотников на Ленинградскую область продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко. С четырех утра было сбито уже несколько десятков дронов, написал он в своем Telegram-канале.
Обломки БПЛА упали в районе порта Высоцк, расположенного на берегу Выборгского залива Балтийского моря, заявил губернатор. О разрушениях или пострадавших господин Дрозденко не сообщил. Информация уточняется, добавил господин Дрозденко.
В Петербурге с шести утра действуют ограничения для аэропорта Пулково. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщали в Росавиации.
В течение последнего года Ленинградская область неоднократно подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов. Например, в мае 2026 года над регионом были сбиты два дрона, а в начале мая того же года — 18 БПЛА, что привело к пожару в промзоне в Киришах. В феврале 2026 года над областью сбили четыре беспилотника, а в январе 2025 года Минобороны России сообщало об уничтожении одного БПЛА над Ленинградской областью. В сентябре 2025 года над регионом было уничтожено более 30 беспилотников, что привело к возгоранию судна и насосной станции в порту Приморск. Эти инциденты часто сопровождались введением беспилотной опасности и временными ограничениями работы аэропорта Пулково, а также возможным понижением скорости мобильного интернета в регионе. Произошедшие атаки были частью более широкой кампании, где украинские дроны атаковали нефтяные экспортные хабы России в Ленинградской области через балтийский коридор, что даже привело к политическим последствиям в странах Балтии из-за неспособности защитить воздушное пространство. Эта ситуация привела к тому, что еще в мае 2023 года был введен запрет на запуск беспилотников в Ленинградской области наряду с другими российскими регионами.