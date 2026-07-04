Обломки БПЛА упали в районе порта Высоцк в Ленинградской области

Налет беспилотников на Ленинградскую область продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко. С четырех утра было сбито уже несколько десятков дронов, написал он в своем Telegram-канале.

Обломки БПЛА упали в районе порта Высоцк, расположенного на берегу Выборгского залива Балтийского моря, заявил губернатор. О разрушениях или пострадавших господин Дрозденко не сообщил. Информация уточняется, добавил господин Дрозденко.

В Петербурге с шести утра действуют ограничения для аэропорта Пулково. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщали в Росавиации.